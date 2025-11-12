Βέροια: Προσωρινά κρατούμενος ο 45χρονος που λήστεψε ζευγάρι στο φράγμα του Αλιάκμονα πυροβολώντας με καραμπίνα

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή Βέροιας, ο 45χρονος που λήστεψε ζευγάρι στο φράγμα του Αλιάκμονα και δεν δίστασε να πυροβολήσει με την κυνηγετική του καραμπίνα εναντίον του αυτοκινήτου τους.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία και παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία. Διά του συνηγόρου του ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς φέρεται να επικαλέστηκε χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα.

Το επεισόδιο συνέβη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν ο 45χρονος στάθμευσε αρχικά το αυτοκίνητό του κοντά στο αυτοκίνητο, όπου βρίσκονταν ένας άντρας, 21 ετών, μαζί με την 20χρονη φίλη του. Κρατώντας την καραμπίνα, πυροβόλησε εναντίον του οχήματος των δύο νεαρών χωρίς να τους τραυματίσει και ακολούθως τους απέσπασε τα κινητά τηλέφωνα και 8 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο νεαρός βγήκε από το αμάξι του και κατάφερε να αφοπλίσει τον ληστή. Ακολούθησε πάλη μεταξύ των δύο ανδρών, κατά την οποία ο 45χρονος δέχθηκε πυροβολισμό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον θώρακα. Διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου νοσηλεύτηκε μέχρι τη Δευτέρα, όταν και πήρε εξιτήριο.

Για την ίδια υπόθεση κατέστη κατηγορούμενος και ο 21 ετών άνδρας. Απολογήθηκε στις αρχές της εβδομάδας για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία, ενώ με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, το όπλο εκπυρσοκρότησε πάνω στην πάλη, ενώ ο ίδιος ήταν αυτός που -όπως είπε- έσπευσε να προσφέρει βοήθεια στον 45χρονο, περιθάλποντας το τραύμα του μέχρι να παραληφθεί από διασώστες του ΕΚΑΒ.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

