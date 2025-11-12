Κορωπί: 22χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος – Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα challenge

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 22χρονος έπειτα από ένα challenge που επιχείρησε στο Κορωπί, καθώς αποφάσισε να καταπιεί αμάσητο ένα ολόκληρο μπέργκερ με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Ο 22χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Όλα έγιναν όταν ο 22χρονος μαζί με την παρέα του, είχαν πάει να φάνε μπέργκερ και αποφάσισαν να βάλουν στοίχημα να το καταναλώσουν ολόκληρο χωρίς να το μασήσουν με αποτέλεσμα να φράξει ο αεραγωγός του και τώρα να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση, με πιθανόν μη αναστρέψιμες βλάβες.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό έδωσε η πρώην πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη μιλώντας στο MEGA.

«Είναι τραγικές καταστάσεις αυτές. Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στα Κορωπί για να διασκεδάσει επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με προβλήματα πολύ σοβαρά και στον εγκέφαλο και στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα. Έβαλαν στοίχημα από ότι μας είπαν. Κατάπιε το μπέργκερ, έφραξε ο αεραγωγός, δεν υπήρξε κάποιος που να ξέρει για να τον βοηθήσει… Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν είναι δύσκολο να φράξει ο αεραγωγός με τέτοιες ιστορίες. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί».