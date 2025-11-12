Κορωπί: 22χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος – Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα challenge

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κορωπί: 22χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος – Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα challenge
Πηγή φωτογραφίας: sandra-martins/unsplash

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 22χρονος έπειτα από ένα challenge που επιχείρησε στο Κορωπί, καθώς αποφάσισε να καταπιεί αμάσητο ένα ολόκληρο μπέργκερ με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Ο 22χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Όλα έγιναν όταν ο 22χρονος μαζί με την παρέα του, είχαν πάει να φάνε μπέργκερ και αποφάσισαν να βάλουν στοίχημα να το καταναλώσουν ολόκληρο χωρίς να το μασήσουν με αποτέλεσμα να φράξει ο αεραγωγός του και τώρα να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση, με πιθανόν μη αναστρέψιμες βλάβες.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό έδωσε η πρώην πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη μιλώντας στο MEGA.

«Είναι τραγικές καταστάσεις αυτές. Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στα Κορωπί για να διασκεδάσει επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με προβλήματα πολύ σοβαρά και στον εγκέφαλο και στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα. Έβαλαν στοίχημα από ότι μας είπαν. Κατάπιε το μπέργκερ, έφραξε ο αεραγωγός, δεν υπήρξε κάποιος που να ξέρει για να τον βοηθήσει… Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν είναι δύσκολο να φράξει ο αεραγωγός με τέτοιες ιστορίες. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί».

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρθρίτιδα: Η καλύτερη τροφή για να προστατευτείτε από τις φλεγμονές – Την έχετε ήδη στο ντουλάπι σας

Ο καρκίνος πριν τα συμπτώματα – Πώς ο προληπτικός έλεγχος σώζει εκατομμύρια ζωές

Συνάντηση Παπασταύρου -Τσάφου με τον Επίτροπο Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Ποια θέματα θα συζητηθούν

ΔΥΠΑ: Έρχεται το JobReady στη Θεσσαλονίκη – Όλες οι λεπτομέρειες

Οι πλανήτες μπορεί να παράγουν το δικό τους νερό κατά τη διαμόρφωσή τους – Σημαίνει αυτό περισσότερους κατοικήσιμους κόσμου...

Το Siri Shortcuts συνεργάζεται πλέον με τις ρουτίνες SmartThings της Samsung
περισσότερα
16:17 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Άρειος Πάγος: Έτοιμα τα γραφεία των Δικαστικών Συμβουλίων για τις υποθέσεις Τριαντόπουλου – Καραμανλή

Ανακοίνωση για τις δύο υποθέσεις που αφορούν την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών ...
15:47 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Αχαΐα: «Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα, το παιδί πέθανε» λέει ο παππούς του 3χρονου – Ελεύθερος ο 25χρονος θείος του

Συνεχίζονται οι έρευνες από τις αστυνομικές αρχές της Πάτρας για την διερεύνηση των συνθηκών, ...
14:08 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Λάρισα: Επίθεση κατά αντιδημάρχου από σύζυγο δημοτικής υπαλλήλου

Επίθεση από τον σύζυγό δημοτικής υπαλλήλου, φέρεται να δέχθηκε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Λάρι...
13:48 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Ρόδος: Πατέρας φέρεται να ασελγούσε στον 10χρονο γιο του

Ένα σοκαριστικό περιστατικό ήρθε στη δημοσιότητα, καθώς 51χρονος Αλβανός φέρεται να ασελγούσε ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα