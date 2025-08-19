ΗΠΑ: Χέγκσεθ και Κένεντι Τζούνιορ επιδόθηκαν σε… challenge με έλξεις και κάμψεις – Ποιον υπουργό προκάλεσαν – BINTEO

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει τον Αμερικανό υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ να… κοντράρονται σε ασκήσεις γυμναστικής.

Συγκεκριμένα, οι δύο υπουργοί στο πλαίσιο καμπάνιας που προωθεί τον αγώνα κατά της παχυσαρκίας.

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ επισκέφθηκε τον Πιτ Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο και τον προκάλεσε σε έναν διαγωνισμό φυσικής κατάστασης, με το σύνθημα «από fat σε fit».

Το βίντεο δημοσιεύτηκε πρώτα στο Fox News και έγινε αμέσως viral.

50 έλξεις – 50 κάμψεις

Στο πρωτότυπο challenge γυμναστικής οι δύο υπουργοί προσπάθησαν να ολοκληρώσουν 50 έλξεις και 100 κάμψεις σε λιγότερο από πέντε λεπτά, ενώ στρατιωτικοί του Ναυτικού και των Πεζοναυτών χειροκροτούσαν στο φόντο, δίνοντας στους δύο συμμετέχοντες τον ρυθμό.

Παρά την προσπάθεια, κανείς δεν έπιασε τον καθορισμένο στόχο. Ο Πιτ Χέγκσεθ κατάφερε να τερματίσει πρώτος, στα 5 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα, με τον 71χρονο Κένεντι Τζούνιορ να ακολουθεί αμέσως πίσω του.

Μάλιστα, μετά το τέλος της δοκιμασίας, οι δύο υπουργοί κάλεσαν τον υπουργό Μεταφορών Σον Ντάφι να δοκιμάσει το ίδιο challenge: «Μπορείτε σε λιγότερο από 5 λεπτά; 50 pull-ups, 100 push-ups;» ανέφερε γελώντας ο Χέγκσεθ στο βίντεο.