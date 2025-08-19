Τουρκία: Τηλεφωνικές επαφές Φιντάν με τους ΥΠΕΞ Βρετανίας , Γερμανίας και Αιγύπτου

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία: Τηλεφωνικές επαφές Φιντάν με τους ΥΠΕΞ Βρετανίας , Γερμανίας και Αιγύπτου
Φωτογραφία αρχείου: Intime

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χάκαν Φιντάν, είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του της Αιγύπτου Μπεντρ Αμπντελάτι, του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι και της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ. Στην ημερήσια διάταξη των συνομιλιών ήταν η Γάζα και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρουν ότι ο Χακάν Φιντάν, κατά τη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ, συζήτησε τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή.

Στις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας με τους κ.κ. Λάμι και Βάντεφουλ αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Αλάσκα και την Ουάσινγκτον με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Και σε αυτές τις συνομιλίες συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στη Γάζα.

