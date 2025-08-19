Παναθηναϊκός: «Ο Ρενάτο Σάντσες δανεικός στους Πράσινους – Φτάνει στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες» γράφει η «A Bola»

Ο Ρενάτο Σάντσες ετοιμάζει τις βαλίτσες του για την Αθήνα, προκειμένου να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Αυτό αναφέρουν τις τελευταίες ώρες δημοσιεύματα στην Πορτογαλία, ανάμεσά τους και η ιστοσελίδα της πορτογαλικής εφημερίδας «A Bola», που το έχει ως πρώτο της θέμα (!).

«Ο Ρενάτο Σάντσες κοντά στην επιστροφή του Ρούι Βιτόρια Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον δανεισμό του Πορτογάλου διεθνή.

Ο Ρενάτο Σάντσες είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του με τον προπονητή που τον έβαλε στην πρώτη ομάδα της Μπενφίκα και με τον οποίο απόλαυσε την καλύτερη περίοδο της καριέρας του», αναφέρει η «A Bola», σημειώνοντας ότι ο Πορτογάλος διεθνής μέσος ετοιμάζεται να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό, με προπονητή τον Ρούι Βιτόρια, με τη μορφή δανεισμού.

«Η Παρί Σεν Ζερμέν και ο ελληνικός σύλλογος οριστικοποιούν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας που, εκτός απρόβλεπτων περιστάσεων, θα μεταφέρει τον Ρενάτο στην Αθήνα.

Την Τρίτη, ο Πορτογάλος διεθνής είχε συνδεθεί με την τουρκική Τραμπζόνσπορ, αλλά ο Παναθηναϊκός κέρδισε και ο Ρενάτο αναμένεται να κατευθυνθεί στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες».

Αντιμετωπίζοντας τραυματισμούς τις τελευταίες σεζόν, ο 27χρονος Ρενάτο Σάντσες αγωνίστηκε για την Μπενφίκα δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν την περασμένη σεζόν. Έκανε 21 εμφανίσεις και σημείωσε ένα γκολ.

Να σημειωθεί ότι, το 2015/16, υπό τις οδηγίες του Ρούι Βιτόρια, έπαιξε 35 αγώνες με τους «Αετούς της Λισαβόνας».