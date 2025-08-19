Ουκρανία: Κυρώσεις και στρατιωτικές διαβουλεύσεις με την Ουάσινγκτον για τις εγγυήσεις ασφαλείας συζήτησε η «συμμαχία των προθύμων»

Η επιβολή νέων κυρώσεων στην Ρωσία και οι εγγυήσεις ασφαλείας που απαιτούνται για μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία ήταν το αντικείμενο τηλεδιάσκεψης του λεγόμενου «Συνασπισμού των προθύμων» για την υποστήριξη στην Ουκρανία.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας στον “Συνασπισμό των Προθύμων” συζήτησαν το ενδεχόμενο να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία για την επιβολή κυρώσεων προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συμ-προήδρευσε σε συνάντηση του συνασπισμού την Τρίτη, μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

“Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, ο πρωθυπουργός περιέγραψε ότι οι ομάδες σχεδιασμού του Συνασπισμού των Προθύμων θα συναντηθούν με τους Αμερικανούς ομολόγους τους τις επόμενες ημέρες για να ενισχύσουν περαιτέρω τα σχέδια για την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας και να προετοιμαστούν για την ανάπτυξη μιας «δύναμης διασφάλισης» εάν τερματιστούν οι εχθροπραξίες”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

“Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης πώς θα μπορούσε να ασκηθεί περαιτέρω πίεση – μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων – στον Πούτιν μέχρι να δείξει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει σοβαρή δράση για να τερματίσει την παράνομη εισβολή του”, πρόσθεσε η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η Ντάουνινγκ Στριτ χαρακτήρισε τη χθεσινή συνάντηση στην Ουάσινγκτον “εποικοδομητική”, με τον Στάρμερ να λέει ότι “ήταν σαφές ότι υπήρχε πραγματική αίσθηση ενότητας και κοινός στόχος για τη διασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία”.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, δήλωσε ότι η χώρα του “χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, συμπεριλαμβανομένων των χθεσινών συζητήσεων με την Ουάσινγκτον”.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ αναφέρει ότι οι ηγέτες του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Τουρκίας, της Νέας Ζηλανδίας και των ευρωπαϊκών χωρών αξιολόγησαν “πολύ ρεαλιστικά” τα αποτελέσματα της συνάντησης της Αλάσκα. “Όλοι επιβεβαιώσαμε την ανάγκη για συνεχή υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία”, προσθέτει.

Η συνάντηση οργανώθηκε μετά τις συνομιλίες μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, την Δευτέρα.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σημείωσε ότι είναι θετικό ότι μετά τις χθεσινές συναντήσεις υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της έχουν ενθαρρυνθεί αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμβάλουν στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας, αν και η έκταση της οποιασδήποτε βοήθειας δεν ήταν άμεσα σαφής.

Ο Αντόνιο Κόστα

O Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έκανε γνωστό ότι «αμέσως μετά τη συζήτησή μας με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι», όπως ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπογράμμισε «την ενότητα και την ακλόνητη υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, καθώς και τη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε την πίεση στη Ρωσία».

Σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν, ο κ. Κόστα τόνισε ότι ήταν η κατάπαυση των εχθροπραξιών, αλλά και οι εγγυήσεις ασφαλείας.

Σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημειώνει: «Οι κορυφαίες προτεραιότητές μας είναι να σταματήσει η αιματοχυσία, να προωθήσουμε την ανταλλαγή κρατουμένων και να διασφαλίσουμε την επιστροφή των χιλιάδων παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία. Θα συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για συγκεκριμένες και ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας. Μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τις ΗΠΑ, θα προετοιμάσουμε τα επόμενα βήματα για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον ουκρανικό λαό και να προχωρήσουμε με τη διαδικασία διεύρυνσης. Το μέλλον της Ουκρανίας έγκειται επίσης στην ευημερία και τη σταθερότητα που μπορεί να προσφέρει η ένταξη στην ΕΕ».