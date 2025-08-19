Χίος: Συνελήφθη 33χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παραβάσεις της νομοθεσίας για ενδοοικογενειακή βία και της νομοθεσίας για τα όπλα, είναι 33χρονος άντρας από το χωριό Ελάτα της Χίου, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Κυριακής, 17/8/2025.

Η κινητοποίηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, με τη συνδρομή αστυνομικών διαφόρων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου ήταν άμεση, ώστε να συλληφθεί ο δράστης, που ξημερώματα της περασμένης Κυριακής είχε επιτεθεί και τραυματίσει σοβαρά την πρώην σύντροφό του.

Η γυναίκα, περίπου 30 ετών, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χίου με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάταγμα ρινός και κάταγμα οφθαλμικού κόγχου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Την χτύπησε με όπλο

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας αναφέρουν ότι ο συλληφθείς πρώτες πρωινές ώρες Κυριακής, επιτέθηκε και τραυμάτισε την αλλοδαπή πρώην σύντροφό του στο χωριό Πυργί, έπειτα από διαπληκτισμό, στο κεφάλι και στη θωρακική χώρα. Την χτύπησε με όπλο που είχε στην κατοχή του και ακολούθως τράπηκε σε φυγή.

Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν κατά τον εντοπισμό του και κατασχέθηκαν, σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και σιδερογροθιά, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν επίσης, συσκευασία αεροβόλου όπλου, καθώς και ένα δίκαννο και μια καραμπίνα.

Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φυσικοθεραπευτές: Ζητούν 6% ενίσχυση στον προϋπολογισμό Φυσικοθεραπείας του ΕΟΠΥΥ για το 2025

Γιατρός αποκαλύπτει τα 3 πιο τοξικά ποτά που δεν θα πιει ποτέ ξανά – Με ποιον τρόπο μας βλάπτουν

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδο 0,17% κατέγραψε σήμερα ο Γενικός Δείκτης

Μπρατάκος: «Ειρήνη με ισχυρές εγγυήσεις σημαίνει ανάπτυξη με προοπτική – Το ΕΒΕΑ ενισχύει τις οικονομικές συνεργασίες με τ...

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 25 δευτερόλεπτα;

Πώς να συνδέσετε το Android σας με έναν υπολογιστή Windows χρησιμοποιώντας το Phone Link
περισσότερα
17:12 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Πάτρα: Προφυλακιστέοι ο 25χρονος και ο 21χρονος για την φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου «Άδικη απόφαση» λένε οι δικηγόροι τους

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους ο 25χρονος και ο 21χρονος, που κατηγορούνται γι...
16:56 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για 3 περιφέρειες την Τετάρτη – Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ...
16:36 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Νέα Χαλκηδόνα: Ένας τραυματίας έπειτα από εκτροπή πυροσβεστικού οχήματος – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Στην διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίων Αναργύρων, από το ύψος της οδού Χαλκί...
16:22 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Τρίπολη: Οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό – Δείτε βίντεο

Βίντεο σοκ βλέπει το φως της δημοσιότητας από οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος μπήκε στο αντίθετο ρ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο