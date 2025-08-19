Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για 3 περιφέρειες την Τετάρτη – Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

ζάκυνθος φωτιά

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τρεις περιφέρειες.

Συγκεκριμένα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για:

  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω, ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)
  • Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φυσικοθεραπευτές: Ζητούν 6% ενίσχυση στον προϋπολογισμό Φυσικοθεραπείας του ΕΟΠΥΥ για το 2025

Γιατρός αποκαλύπτει τα 3 πιο τοξικά ποτά που δεν θα πιει ποτέ ξανά – Με ποιον τρόπο μας βλάπτουν

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδο 0,17% κατέγραψε σήμερα ο Γενικός Δείκτης

Μπρατάκος: «Ειρήνη με ισχυρές εγγυήσεις σημαίνει ανάπτυξη με προοπτική – Το ΕΒΕΑ ενισχύει τις οικονομικές συνεργασίες με τ...

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 25 δευτερόλεπτα;

Πώς να συνδέσετε το Android σας με έναν υπολογιστή Windows χρησιμοποιώντας το Phone Link
περισσότερα
17:12 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Πάτρα: Προφυλακιστέοι ο 25χρονος και ο 21χρονος για την φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου «Άδικη απόφαση» λένε οι δικηγόροι τους

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους ο 25χρονος και ο 21χρονος, που κατηγορούνται γι...
16:50 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Χίος: Συνελήφθη 33χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του

Κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παραβάσεις της νομοθεσίας για ενδοοικογενειακή βία...
16:36 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Νέα Χαλκηδόνα: Ένας τραυματίας έπειτα από εκτροπή πυροσβεστικού οχήματος – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Στην διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίων Αναργύρων, από το ύψος της οδού Χαλκί...
16:22 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Τρίπολη: Οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό – Δείτε βίντεο

Βίντεο σοκ βλέπει το φως της δημοσιότητας από οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος μπήκε στο αντίθετο ρ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο