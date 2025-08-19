Ο Σωτήρης Νίνης «κρέμασε» τα παπούτσια του – «Ένα υπέροχο ταξίδι που έφτασε στο τέλος του»

Ο Σωτήρης Νίνης, με ανάρτησή του στους προσωπικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 35 ετών.

Πρωταθλητής και Κυπελλούχος Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό (2009/10), ο Σωτήρης Νίνης , αγωνίστηκε εκτός από τους «Πράσινους», με Πάρμα, ΠΑΟΚ, Σαρλερουά, Μαλίν, Πετάχ Τίκβα, Ασκελόν, Βόλο, ΠΑΣ Γιάννινα και Κηφισιά, ενώ είχε 33 συμμετοχές με την εθνική Ελλάδας, παίζοντας στην τελική φάση των Euro 2008, Μουντιάλ 2010 και Euro 2012.

Η ανάρτηση του Σωτήρη Νίνη: «Συναισθήματα. Εμπειρίες. Εικόνες. Μοναδικές στιγμές. Ένα υπέροχο ταξίδι που έφτασε στο τέλος του. Νιώθω ευλογημένος που το έζησα, τυχερός για την αγάπη που εισέπραξα και ευγνώμων για όσα μου χάρισε το ποδόσφαιρο».

Εθνική Ελλάδας και ΠΣΑΠΠ ευχαρίστησαν τον Σωτήρη Νίνη

Η Eθνική Ελλάδας και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών/ Ποδοσφαιριστριών, ευχαρίστησαν, με αναρτήσεις στα social media, τον Σωτήρη Νίνη, ο οποίος σήμερα (19/8) ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Η εθνική Ελλάδας ανέφερε στο Instagram:

«Σωτήρη σε ευχαριστούμε για όλα! Καλή συνέχεια στην καριέρα σου.

33 συμμετοχές 3 γκολ. Συμμετείχε στην αποστολή της Εθνικής στα τελικά του Μουντιάλ 2010 στη Νότια Αφρική καθώς και στο Euro 2012, που διεξήχθη στα γήπεδα της Πολωνίας και της Ουκρανίας. 2η θέση με την Εθνική Ομάδα στο U19 Euro 2007».

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών/Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ) ανέφερε στο Facebook:

«Σωτήρη, σε ευχαριστούμε για όλα. Η επόμενη σελίδα σου να είναι γεμάτη χαρά και δημιουργία».