Ισραήλ: Εν αναμονή της επίσημης απάντησης στην πρόταση εκεχειρίας στην Γάζα – «Απαιτούμε την απελευθέρωση όλων των ομήρων» λέει αξιωματούχος

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραήλ στρατός ισραηλινός στρατός

Σχεδόν 24 ώρες αφού η Χαμάς αποδέχθηκε την πρόταση κατάπαυσης πυρός στην Γάζα το Ισραήλ δεν έχει δώσει ακόμη την επίσημη απάντηση του.

Ωστόσο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ισραήλ που επικαλούνται τα ισραηλινά ΜΜΕ επανέλαβε ότι η δέσμευση για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκεχειρίας και απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων «δεν έχει αλλάξει».

«Η πολιτική του Ισραήλ είναι συνεπής και δεν έχει αλλάξει. Το Ισραήλ απαιτεί την απελευθέρωση και των 50 ομήρων σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το υπουργικό συμβούλιο για τον τερματισμό του πολέμου. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της αποφασιστικής ήττας της Χαμάς και δεν θα αφήσουμε κανέναν όμηρο πίσω», ανέφερε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Η Χαμάς φέρεται να έχει υποχωρήσει από τις απαιτήσεις που έβαλε στο τραπέζι κατά την διάρκεια των προηγούμενων ειρηνευτικών συνομιλιών, οι οποίες κατέρρευσαν. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει επιμείνει ότι οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν τον σχεδιασμό για την πολιορκία και την κατάληψη της πόλης της Γάζας, όπου βρίσκονται οι κεντρικές δομές της Χαμάς.

