Εμμανουήλ Καραλής: Άνετα πρώτος στο Diamond League της Λωζάνης με άλμα στα 6,02μ. – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Εμμανουήλ Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής απέδειξε πως όταν απουσιάζει ο Μόντο Ντουμπλάντις είναι ο κορυφαίος επικοντιστής στον κόσμο. Εκμεταλλεύθηκε την απουσία του Ουκρανού και κατέκτησε εύκολα την 1η θέση στο Diamond League της Λωζάνης , με άλμα στα 6.02μ. στο Diamond League της Λωζάνης

Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε αρχικά με χαρακτηριστική ευκολία τα 5,72 μ. και τα 5,92 μ., τη στιγμή που αρκετοί αντίπαλοί του αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Εν τέλει, έμεινε μόνος του μαζί με τον Τούρκο Ερσού Σασμά στην προσπάθεια να ξεπεράσει τα 6,02 μ.

Ο Σασμά δεν έκανε καλό άλμα, ενώ ο Καραλής απέτυχε οριακά στην πρώτη του προσπάθεια και στη δεύτερη ήταν ελαφρώς χειρότερος. Παρότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο, με τη βροχή να δυναμώνει και τις συνθήκες να μην ευνοούν καθόλου, ο εκπληκτικός Έλληνας τόλμησε να κάνει τρίτο άλμα, με το οποίο κατάφερε να ξεπεράσει και τα 6,02μ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ροχαλητό: Αρχαία θεραπεία μπορεί να το αντιμετωπίσει χωρίς φάρμακα, σύμφωνα με νέα μελέτη

Έκκληση για δωρεά αίματος από τους ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία

Τσάπαλος: Τι δήλωσε για τους ελέγχους στις παραλίες

ΔΥΠΑ – e-ΕΦΚΑ: Όλες οι πληρωμές και οι δικαιούχοι μέχρι την Παρασκευή 22 Αυγούστου

Άνδρας πέθανε αφού πρώτα προσπάθησε να συναντήσει AI chatbot που νόμιζε πως ήταν πραγματική γυναίκα

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την αράχνη στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:55 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Παναθηναϊκός: «Ο Ρενάτο Σάντσες δανεικός στους Πράσινους – Φτάνει στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες» γράφει η «A Bola»

Ο Ρενάτο Σάντσες ετοιμάζει τις βαλίτσες του για την Αθήνα, προκειμένου να φορέσει τη φανέλα το...
17:44 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το κάλεσμα στον κόσμο για τον αγώνα με τη Λετονία – «Ήρθε η ώρα» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στα φιλικά προετοιμασία...
15:19 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Premier League: Απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα στο Ηνωμένο Βασίλειο στον οπαδό για την ρατσιστική επίθεση στον Σεμένιο

Ο οπαδός που έβρισε, κάνοντας ρατσιστικά σχόλια εναντίον του Γκανέζο διεθνή επιθετικού της Μπό...
06:47 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Νεφέλη Κρασσά στον Realfm 97,8: «Δεν θα φεύγαμε χωρίς μετάλλιο από την Βραζιλία»

«Θέλαμε το κάτι παραπάνω, δεν το καταφέραμε μετά την ήττα μας στον ημιτελικό με την Ισπανία, ό...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο