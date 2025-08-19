Εμμανουήλ Καραλής: Άνετα πρώτος στο Diamond League της Λωζάνης με άλμα στα 6,02μ. – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Εμμανουήλ Καραλής απέδειξε πως όταν απουσιάζει ο Μόντο Ντουμπλάντις είναι ο κορυφαίος επικοντιστής στον κόσμο. Εκμεταλλεύθηκε την απουσία του Ουκρανού και κατέκτησε εύκολα την 1η θέση στο Diamond League της Λωζάνης , με άλμα στα 6.02μ. στο Diamond League της Λωζάνης

Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε αρχικά με χαρακτηριστική ευκολία τα 5,72 μ. και τα 5,92 μ., τη στιγμή που αρκετοί αντίπαλοί του αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Εν τέλει, έμεινε μόνος του μαζί με τον Τούρκο Ερσού Σασμά στην προσπάθεια να ξεπεράσει τα 6,02 μ.

Ο Σασμά δεν έκανε καλό άλμα, ενώ ο Καραλής απέτυχε οριακά στην πρώτη του προσπάθεια και στη δεύτερη ήταν ελαφρώς χειρότερος. Παρότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο, με τη βροχή να δυναμώνει και τις συνθήκες να μην ευνοούν καθόλου, ο εκπληκτικός Έλληνας τόλμησε να κάνει τρίτο άλμα, με το οποίο κατάφερε να ξεπεράσει και τα 6,02μ.