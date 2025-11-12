Βίντεο: Σέρφερ επιβίωσε από επίθεση λευκού καρχαρία – «Νόμιζα ότι ήρθε η ώρα μου»

Ένας 61χρονος σέρφερ βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν λευκό καρχαρία στα ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας, επιβιώνοντας από την επίθεση με μοναδική «ζημιά» τη… δαγκωμένη σανίδα του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, κοντά στο Margaret River, νότια του Περθ, σε μια από τις πιο δημοφιλείς τοποθεσίες της περιοχής για σέρφινγκ.

Ο Άντι ΜακΝτόναλντ, όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, έκανε σέρφινγκ μαζί με φίλους του, όταν ξαφνικά το κύμα ηρέμησε και ο ίδιος βρέθηκε στο νερό – τη στιγμή που ο καρχαρίας δάγκωσε τη σανίδα του.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το news.com.au, φαίνεται ο 61χρονος να πέφτει από τη σανίδα και να προσπαθεί να αναδυθεί ξανά.

Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε λίγο αργότερα δείχνει τη κατεστραμμένη σανίδα του, με εμφανές το βαθύ δάγκωμα του καρχαρία και ένα μεγάλο κομμάτι να λείπει.

Ο ΜακΝτόναλντ περιέγραψε στη Sydney Morning Herald τη στιγμή της επίθεσης λέγοντας: «Τη στιγμή εκείνη σκέφτηκα, “Αυτό ήταν. Ήρθε η ώρα μου”. Συνειδητοποίησα ότι είχα μπλέξει μαζί του, με έναν μεγάλο καρχαρία, και ήξερα πως εκείνος θα ήταν σίγουρα το αφεντικό σε αυτή την κατάσταση. Ήμουν απλώς τόσο τυχερός που δεν επέστρεψε για ένα δεύτερο δάγκωμα σε κάτι πιο… νόστιμο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο καρχαρίας πήγε κάτω από τη σανίδα του και εγκλωβίστηκε προσωρινά στο λουρί του ποδιού του σέρφερ, προκαλώντας του πανικό. «Δεν του άρεσε προφανώς η γεύση της σανίδας», πρόσθεσε.

«Με τράβηξε κάτω από το νερό και εκείνη τη στιγμή συνέβαιναν πάρα πολλά πράγματα», συνέχισε στην ίδια συνέντευξη. «Τον χτυπούσα και τον κλοτσούσα, και νομίζω ότι προσπαθούσε να κάνει το ίδιο, γιατί είχε μπλεχτεί στο σχοινί του ποδιού μου. Έπειτα απελευθερώθηκε, και τότε βγήκα στην επιφάνεια, προσευχόμενος να μην επιστρέψει».

Σύμφωνα με τον Guardian, ο ΜακΝτόναλντ δεν τραυματίστηκε, αν και η εμπειρία τον συγκλόνισε.

Άλλοι σέρφερ της περιοχής έσπευσαν να τον βοηθήσουν, ενώ λουόμενοι που βρίσκονταν στην ακτή τον υποδέχθηκαν σε κατάσταση σοκ. Σύμφωνα με τη Sydney Morning Herald, χρειάστηκαν περίπου 15 λεπτά μέχρι ο ΜακΝτόναλντ να καταφέρει να επιστρέψει στην ακτή πάνω στη μισοκατεστραμμένη σανίδα του, με τη βοήθεια ενός φίλου.

Ο έμπειρος σέρφερ, που μετακόμισε στην περιοχή το 2003, ανέφερε ότι σπάνια είχε δει καρχαρίες όλα αυτά τα χρόνια. «Ξέρετε, για χρόνια αισθανόμουν πολύ ασφαλής σε εκείνη την περιοχή», είπε, προσθέτοντας πως το περιστατικό «θα με απασχολεί για λίγο καιρό».

Παρ’ όλα αυτά, δήλωσε πως δεν σκοπεύει να σταματήσει το σέρφινγκ. «Δεν θα με σταματήσει. Μάλλον θα ξαναπάω αύριο – όχι σήμερα. Με άλλη σανίδα», σημείωσε.