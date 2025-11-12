Τσουκαλάς στον Realfm 97,8: Η κυβέρνηση είναι ανίκανη να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του πρωτογενούς τομέα της χώρας

Συνέντευξη παραχώρησε το πρωί της Τετάρτης στον Realfm 97,8 και τους δημοσιογράφους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Στον απόηχο του χθεσινού αγροτικού συλλαλητηρίου και των υποσχέσεων της κυβέρνησης ότι προσπαθεί να βρει ορθό διαδικαστικά τρόπο ώστε να δοθούν αποζημιώσεις μέχρι το τέλος του μήνα, ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «δεν έχουν γίνει όσα θα έπρεπε από την πλευρά της κυβέρνησης και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε αφού έχουν παρέλθει οι προθεσμίες που έπρεπε να δοθούν οι αποζημιώσεις και πλέον οφείλεται περίπου ένα δισ. ευρώ συνολικά για τα έτη 2024 και 2025 . Είναι χρήματα που υπάρχουν αλλά η κυβέρνηση αδυνατεί να βρει τον σωστό τρόπο να τα δώσει λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της απόλυτης διαχειριστικής ανεπάρκειας της».

«Όταν το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε, εμείς είχαμε προτείνει να αλλάξουν την ημερομηνία δηλώσεων ΟΣΔΕ ώστε να είναι έτοιμος ο Οργανισμός να δίνει τις ενισχύσεις αφού πρώτα τις έχει ελέγξει. Ενώ, ακόμη και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ – που δεν ήταν έτοιμη και γι’ αυτό δεν υπάρχει ακόμη ειδική πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – είναι ακόμη ένας παράγοντας που καθυστερεί την καταβολή των ενισχύσεων. Όλα αυτά οδήγησαν στην εικόνα ενός διαλυμένου Οργανισμού που αν είχε ελεγχθεί νωρίτερα, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο», συμπλήρωσε με έμφαση.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου εξέφρασε με βεβαιότητα την πεποίθηση ότι «η κυβέρνηση έχει ατόφια την ευθύνη σε αυτό» και εξήγησε:

«Η κυβέρνηση επέλεξε να διαλύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ περνώντας τον στην ΑΑΔΕ και όχι να τον αλλάξει και να προχωρήσει στην κάθαρση αυτού. Αυτή η επιλογή έχει απόλυτη σχέση με την εικόνα αδυναμίας να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και συνεπώς να έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις. Η κυβέρνηση επέλεξε, παρά τις καθυστερήσεις, να μην προχωρήσει σε μέτρα όπως η αναστολή πλειστηριασμών αγροτικής γης, διαταγών πληρωμής και φορολογικών υποχρεώσεων εφόσον σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλονται χρήματα. Τους έφερε στα όρια της επιβίωσης».

Ενώ σε όσους επιχειρούν να αποδώσουν στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του ελέγχου που διενεργείται από την ΑΑΔΕ την ευθύνη των καθυστερήσεων της καταβολής των ενισχύσεων, ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι «ο κ. Βορίδης από το 2020 έλεγε ότι ήδη από τότε την αρμοδιότητα διαπίστωσης νόμιμης κατοχής των βοσκοτόπων την είχε η ΑΑΔΕ».

«Όλη η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία ήρθε και διαπίστωσε ένα τεράστιο σκάνδαλο, έχει να κάνει με το έλλειμμα εμπιστοσύνης που υπάρχει απέναντι στην κυβέρνηση από την ΕΕ και τους αρμόδιους θεσμούς και θα το βρούμε μπροστά μας, δυστυχώς, σε μελλοντικές ενισχύσεις. Η κυβέρνηση δεν έμαθε χθες το πρόβλημα που υπάρχει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πέντε χρόνια τώρα της το λέμε. Πέρυσι ο κ. Αυγενάκης τα έβλεπε όλα μια χαρά και φέτος βλέπουμε όλοι τι πραγματικά ίσχυε. Παρόλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε καμία κίνηση για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του πρωτογενούς τομέα» υπογράμμισε.

Ερωτηθείς, δε, για το εάν το ΠΑΣΟΚ θα στήριζε την ενίσχυση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κώστας Τσουκαλάς διαπίστωσε την ανάγκη «να υπάρξει κάθαρση, αλλαγές, ενίσχυση, στελέχωση και να έχει αυτοτελή πληροφοριακή βάση. Δεν γίνεται να παραμένουν εντός του Οργανισμού άνθρωποι που ελέγχονται. Είναι σοβαρό στην Ελλάδα του 21ου αιώνα ένας Οργανισμός που δίνει 3 δισ. τον χρόνο να μην έχει αυτοτελή πληροφοριακή βάση και να έπρεπε να εξαρτάται από έναν ιδιώτη σύμβουλο. Όλα αυτά είναι παθογένειες – οι οποίες υπήρχαν – γιγαντώθηκαν επι Νέας Δημοκρατίας και δημιουργήθηκε μία οργάνωση, η οποία είχε και εσωτερική πληροφόρηση , ενημέρωση και ιεραρχία, η οποία προχωρούσε στην παράνομη διανομή βοσκοτόπων. Η κυβέρνηση, λοιπόν, αντί να το λύσει, έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά».

Στον τομέα της ενέργειας και των συμφωνιών που υπεγράφησαν στην Αθήνα προ ημερών, ο Εκπρόσωπος Τύπου έκανε λόγο για θετική εξέλιξη.

«Κάθε επιχειρηματική συμφωνία, η οποία ενισχύει κυριαρχικά δικαιώματα και μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγή πλούτου για τη χώρα είναι μία θετική συμφωνία. Άργησε βέβαια κατά τη γνώμη μας. Όπως γνωρίζετε, από το 2011 υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο που έγινε από την κυβέρνησή του ΠΑΣΟΚ με το νόμο 4001 . Συνεπώς έπρεπε να έχει γίνει πιο γρήγορα η προκήρυξη για τον Block 2. Ελπίζουμε να έχει συνέχεια και ελπίζουμε να μην είναι κάτι μεμονωμένο και κάτι που έγινε κυρίως επικοινωνιακά».

Ενώ για τις μακροπρόθεσμες γεωπολιτικά συνέπειες των συμφωνιών τόνισε πως «οι συνεργασίες μας θα πρέπει να είναι πολυδιάστατες και να μην διαμορφώνουν όρους εξάρτησης αλλά όρους επωφελείς για όλους. Ξέρετε, ο Πρωθυπουργός, βέβαια, από φανατικός υποστηρικτής της πράσινης οικονομίας και αρνητής αυτών των πολιτικών, έγινε τώρα φανατικός υποστηρικτής των ορυκτών καυσίμων. Πάντως οι δύο ενέργειες, η πράσινη, η ενέργεια δηλαδή από τις ανανεώσιμες πηγές και η ενέργεια από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο αναγκαστικά για κάποια χρόνια θα συμβαδίσουν. Αυτή δεν είναι μόνο η δική μας θέση αλλά και η πραγματικότητα. Δεν είναι πραγματικότητα το ότι οι υδρογονάνθρακες δεν έχουν πια κάτι να δώσουν – τα οποία θεωρούσε αγαθά άλλης εποχής – όπως έλεγε ο κ. Μητσοτάκης. Χρειάζεται μια ισορροπία μεταβατική. Ο στόχος είναι προφανώς να πάμε σε πολιτικές λιγότερο ρυπογόνες αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κοιτάζουμε ρεαλιστικά πώς πηγαίνουμε σε αυτή την κατεύθυνση και πώς διασφαλίζουμε και δικαιώματα και τον πλούτο της χώρας».

Για τις δημοσκοπήσεις, τέλος, ο Εκπρόσωπος Τύπου αποσαφήνισε ότι: «Ο στόχος και η στρατηγική μας είναι να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Και ως πολιτική αλλαγή εννοούμε το να πάει ο κύριος Μητσοτάκης σπίτι του και η Νέα Δημοκρατία να περάσει στην αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, η πολιτική κατεξοχήν είναι το πεδίο των μεγάλων ανατροπών – και παγκόσμια και ευρωπαϊκά και στη χώρα μας έχουμε δει πολύ πιο μεγάλες ανατροπές από αυτή».

«Έχουμε δύο πολιτικά σχέδια αυτή τη στιγμή. Την ασκούμενη πολιτική και το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ που είναι ένα άρτιο σχέδιο και για την οικονομία και για τις μεταρρυθμίσεις και για την ανάπτυξη και έχει ως στόχο να ξεκολλήσει η χώρα σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας – στην παραγωγικότητα είμαστε 15 μονάδες κάτω από όπου ήμασταν το 2009 – και βέβαια σε επίπεδο ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους. Έχουμε προτάσεις με τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους δανειολήπτες και τους μικρομεσαίους. Νομίζω ότι όσο προχωράμε και μπαίνουν τα πραγματικά διλήμματα και μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων, εκεί θα είναι τόσο ορατές οι διαφορές μας. Οι πολίτες, επειδή έχουν το αίτημα για απαλλαγή από την κυβέρνηση αυτή, αυτό θα γίνει και ένα θετικό μήνυμα και ένα θετικό αίτημα πολιτικής αλλαγής για να αλλάξουν προς το καλύτερο οι ζωές τους. Και αυτό μπορεί να το υπηρετήσει το ΠΑΣΟΚ με το σχέδιό του» κατέληξε επαναλαμβάνοντας τις στοχεύσεις και τις αξίες του ΠΑΣΟΚ.