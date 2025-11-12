Κάτρης στην Εξεταστική: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε πλήρη γνώση και πρόσβαση σε στοιχεία για διασταυρωτικούς ελέγχους

Σε ένα κενό σύστημα που υπήρχε, το οποίο εκμεταλλεύτηκαν επιτήδειοι με την ανοχή ή την αδιαφορία αρμοδίων, απέδωσε τις στρεβλώσεις στις αγροτικές πληρωμές, ο Ιωάννης Κάτρης, αντιπρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της Cognitera (εταιρεία τεχνικός σύμβουλος) καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα ο κ. Κάτρης, άφησε αιχμές για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι ο Οργανισμός είχε την πλήρη γνώση των στοιχείων, υπήρχε πλήρη ιχνηλασιμότητα και πρόσβαση στα στοιχεία για να κάνει διασταυρωτικούς ελέγχους για τον πληθυσμό των ζώων, αρκεί να θέλει και να έχει την πρωτοβουλία για την κίνηση.

«Και με σφεντόνα να πολεμούσανε, κάποιον θα πετυχαίνανε, κάποιον θα βρίσκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Κάτρης, διευκρινίζοντας ότι το φαινόμενο αυτό δεν ήταν οργανωμένο από κόμματα που κυβέρνησαν.

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ την οποία διερευνά η Εξεταστική Επιτροπή αφορά μόνο την τρέχουσα περίοδο ή έχει και διαχρονικές παθογένειες;», ρωτήθηκε από τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη «Το φαινόμενα αυτό δεν ήταν οργανωμένο από κόμματα που κυβέρνησαν, γιατί το σύστημα είχε διεισδύει παντού.

Υπήρχε ένα κενό στο σύστημα, αυτό το κενό εκμεταλλεύτηκαν επιτήδειοι με την ανοχή ή την αδιαφορία αρμοδίων», τόνισε ο κ. Κάτρης.

Όπως είπε, αυτό το κενό είχε δύο μεθόδους, η μία αφορούσε την «βιομηχανία παραγωγής αρνάδων» και η άλλη τη «δήλωση δημοσίων βοσκοτόπων ως ιδιωτικά, με πλαστά εικονικά παραστατικά».

«Αυτός όμως που είχε την πλήρη γνώση του πληθυσμού των ζώων και μπορούσε να το αντιληφθεί με απλό διασταυρωτικό έλεγχο, ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πού ήτανε το βαρύ πυροβολικό του οργανισμού να ελέγξει τα ζώα; Πού ήτανε τα συστήματα καταπολέμησης απάτης που έφτιαχναν οι σύμβουλοι, και διατηρούσε ο Οργανισμός. Και με σφεντόνα να πολεμούσανε, κάποιον θα πετυχαίνανε, κάποιον θα βρίσκανε», επεσήμανε ο κ. Κάτρης.

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, σχετικά με τον Μόσχο Κορασίδη (υπάλληλο ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το 2012 και γενικός διευθυντής της ΕΘΕΑΣ από Σεπτέμβριο 2022) και εμπλοκή του σε υπόθεση του 2011 που ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο, ο κ. Κάτρης ανέφερε ότι «οι παραγωγοί έχουν εξαιρετική εικόνα για αυτόν, ήταν χρήσιμος, μας έλυσε προβλήματα».

Πηγές ΝΔ: Καμία εμπλοκή κομμάτων – Επιτήδειοι εκμεταλλεύθηκαν το κενό στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Κατέρριψε τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης περί “γαλάζιου σκανδάλου” του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Ιωάννης Κάτρης, αντιπρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της Cognitera» αναφέρουν πηγές της ΝΔ και συνεχίζουν: «Στην κατάθεσή του τόνισε ότι οι παράνομες πράξεις δεν οργανώθηκαν από κόμματα, εξηγώντας πως το κενό που υπήρχε στο σύστημα είτε από την ανοχή είτε από την αδιαφορία των υπευθύνων, λειτούργησε ως “κερκόπορτα” για επιτήδειους που το εκμεταλλεύθηκαν. Όπως είπε, «όλο αυτό ξεκίνησε από τα επιλέξιμα πρόβατα, όταν κτηνοτρόφοι δήλωναν πλασματικά γεννήσεις και αυξήσεις ζωικού κεφαλαίου, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, αφού μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούσε να διασταυρώσει τα στοιχεία».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «Καθοριστική ήταν, σύμφωνα με τον μάρτυρα, η χρονική περίοδος 2017-2018, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όταν δόθηκαν δύο εσφαλμένες οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρώτη ήταν να διαγραφούν τα βοσκοτόπια της προηγούμενης χρονιάς, με αποτέλεσμα πολλοί αιτούντες να δηλώσουν δημόσιους βοσκότοπους ως ιδιωτικούς μέσω του Ε9 και με καθαρό Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ).

Η δεύτερη, εξίσου λανθασμένη, ήταν ότι αντί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά, διαγράφονταν οι δημόσιοι βοσκότοποι και διατηρούνταν οι ιδιωτικοί που είχαν δηλωθεί.

Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη αν ο μάρτυρας επισκέφθηκε το 2021 τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Μίχου και έναν δικηγόρο, ο κ. Κάτρης απάντησε θετικά, διευκρινίζοντας ότι η επίσκεψη σχετιζόταν με ΚΥΔ της εταιρείας του στην περιοχή.

Όπως ανέφερε ο κ. Κάτρης, ο παραγωγός για τον οποίο υπήρχε εκκρεμότητα είχε κάνει δήλωση στην Πιερία, ενώ η υπόθεση είχε αναδειχθεί παλαιότερα από τον εισηγητή της ΝΔ που αποκάλυψε την εμπλοκή του κ. Μόσχου Κορασίδη, στελέχους του ΠΑΣΟΚ.

Σε νέα ερώτηση του κ. Λαζαρίδη αν συμφωνεί με την άποψη του προέδρου της ΕΘΕΑΣ Παύλου Σατολιά ότι το πρόβλημα είναι βαθιά πολιτικό και όχι κομματικό, ο μάρτυρας απάντησε: «Συμφωνώ, το πρόβλημα της κατανομής λύθηκε με επί κυβερνήσεως της ΝΔ»» καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Λυσσαλέες οι αντιδράσεις εντός και εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ όταν επιχειρήθηκε η απεξάρτηση από τον τεχνικό σύμβουλο μέσω του κυβερνητικού νέφους

«Κατά τη σημερινή κατάθεση του αντιπρόεδρου της Cogniterra, κ. Ιωάννη Κάτρη διαψεύσθηκε το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας για το χρονικό σημείο έναρξης της συνεργασίας του ΟΠΕΚΕΠΕ με την εταιρία Νeuropublic. Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας, η συνεργασία του Οργανισμού με την Neuropublic ξεκίνησε το 2006 και όχι το 2011, όπως αναληθώς ισχυρίστηκε η κυβερνητική πλειοψηφία» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουν: «Ο μάρτυρας αναφέρθηκε στη διαχρονική εξάρτηση του Οργανισμού από τον ίδιο τεχνικό σύμβουλο, τη Neuropublic, η οποία συνεργάζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη από το 2006. Σύμφωνα με την κατάθεση του αντιπροέδρου της Cogniterra, η Γαία Επιχειρείν λειτουργούσε επί χρόνια ως ενδιάμεσος φορέας συντονισμού των ΚΥΔ και απέδιδε τα 7 περίπου ευρώ που εισέπραττε από κάθε αγρότη για την αίτησή του στον τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος και ήταν βασικός της μέτοχος. Από τα κέρδη των 8 εκατομμυρίων ευρώ της Γαία, τα 5,5 εκατομμύρια κατευθύνονταν στη Neuropublic, γεγονός που αποδεικνύει τη σχέση αλληλεξάρτησης που είχε καταγγελθεί ήδη από το 2017 από συνεταιρισμούς και παραγωγούς».

Σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «Ο κ. Κάτρης κατέθεσε ότι ενώ υπουργοί και διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ άλλαζαν, στον ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ και χρόνια υπήρχε μια σταθερά, η συνεργασία με τον τεχνικό σύμβουλο, αλλά και διευθυντικά στελέχη του Οργανισμού τα οποία παρέμεναν αμετακίνητα επί χρόνια σε νευραλγικές θέσεις παρά τις αλλαγές διοικήσεων. Η πλήρης εξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό του σύμβουλο επισημάνθηκε ρητά από τον κ. Κάτρη, με τους παραγωγούς να αντιδρούν δυναμικά όταν η διοίκηση του Οργανισμού, το 2016, διέκοψε την πρόσβαση στο σύστημα για εννέα συνεταιρισμούς επειδή αρνήθηκαν να πληρώσουν τη Γαία. Οι παραγωγοί δικαιώθηκαν τόσο με ασφαλιστικά μέτρα όσο και στις δεκαέξι αγωγές που ακολούθησαν».

«Ιδιαίτερη σημασία έχει» κατά τις ίδιες πηγές «η αναφορά του κ. Κάτρη στις λυσσαλέες αντιδράσεις που ξέσπασαν, όταν επιχειρήθηκε η απεξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του κυβερνητικού νέφους (gov). Αντιδράσεις όχι μόνο από τα ΚΥΔ που έχαναν τις «αρμοδιότητές» τους, αλλά και από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης ιδιοκτησίας του τεχνικού συμβούλου. Οι αντιδράσεις αυτές, σύμφωνα με τον ίδιο, έφτασαν «μέχρι και τον Πρωθυπουργό». Σε σχέση με τις καθυστερήσεις πληρωμών των αγροτών, ο μάρτυρας ήταν σαφής: το 2022 οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν έγκαιρα (στις 18 Οκτωβρίου), καθώς οι αιτήσεις υποβλήθηκαν από τον Απρίλιο, ενώ φέτος η διαδικασία άνοιξε πολύ αργά, γεγονός που αποδίδεται αποκλειστικά στις καθυστερήσεις και τα λάθη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι η κοινοπραξία, Neuropublic (65%) και Cognittera (35%) έχει παραδώσει όλα τα παραδοτέα του 2025 εγκαίρως, συνεπώς οι καθυστερήσεις στις πληρωμές βαραίνουν αποκλειστικά τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως ανέφερε ο κ. Κάτρης, η Cognittera δεν διαθέτει κανένα ΚΥΔ, η δε Neuropublicέχει υπό τον έλεγχό της περίπου 80 ΚΥΔ».

Σύμφωνα με τις πηγές του ΠΑΣΟΚ, «Η κατάθεση αυτή επιβεβαιώνει πλήρως τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που ήδη είχε μιλήσει για δομική εξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από ιδιωτικό τεχνικό πάροχο και για πρακτικές που συνέβαλαν στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την άμεση και συνεχή απειλή της αποτυχίας να γίνουν έγκαιρες και σωστές πληρωμές των αγροτών».

«Η κυβέρνηση οφείλει πλέον να δώσει απαντήσεις μπροστά στα σημερινά αδιέξοδα για τους αγρότες και κτηνοτρόφους.

-Ποιος ευθύνεται για τις καθυστερήσεις πληρωμών που δημιουργούν οικονομική ασφυξία τους αγρότες και δυσφημούν τη χώρα;

-Και γιατί κάθε προσπάθεια απεξάρτησης μέσω του κυβερνητικού νέφους που αποτελεί μια εγγύηση διαφάνειας στην καταβολή των ενισχύσεων πολεμήθηκε με τόσο σφοδρές αντιδράσεις» καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «”Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ανοχή της κυβέρνησης Μητσοτάκη»

«Η ομηρία του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις εταιρείες – Τεχνικούς Συμβούλους αναδείχθηκε και σήμερα, κατά την κατάθεση του Γιάννη Κάτρη, αντιπροέδρου της Cognitera και διευθυντικού στελέχους της “ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.-Α.Σ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οποίες, η κατάθεση «επιβεβαίωσε ότι, με ευθύνη των κυβερνήσεων της ΝΔ, δεν κατέστη, μέχρι σήμερα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αυτάρκης και αυτόνομος πληροφοριακά, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η εξάρτησή του από ιδιωτικά συμφέροντα».

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, «Το καθεστώς αυτό επέτρεπε στις εν λόγω εταιρείες να λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία και τα στελέχη τους να εναλλάσσονται σε διάφορους ρόλους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Cognitera, από «λυσσαλέα» αντίπαλος της GΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.-Neuropublic Α.Ε., έγινε στο τέλος συνέταιρός της και μάλιστα κατά την περίοδο που σηματοδοτεί την «αρχή του τέλους» του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενδεικτικό της ασυδοσίας που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ότι, όπως παραδέχθηκε σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, ο κ. Κάτρης και μέλη της οικογένειάς του λαμβάνουν κανονικά επιδοτήσεις από τον Οργανισμό. Η σύγκρουση συμφερόντων δεν σταματά εκεί: ο κ. Κάτρης, ενώ είναι εκπρόσωπος του Τεχνικού Συμβούλου, ο οποίος επί της ουσίας «τρέχει» τις πληρωμές, παραμένει και διευθυντικό Στέλεχος της “ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.-Α.Σ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”. Αλλά, όπως υποστήριξε, καμία αρχή δεν έχει διαπιστώσει το ασυμβίβαστο των δύο ρόλων!

Τουλάχιστον, ο κ. Κάτρης είχε την ειλικρίνεια να παραδεχθεί ότι δεν προχώρησε ποτέ η μετάβαση του ΟΣΔΕ στο gov.gr, η περιβόητη (δήθεν) μεταρρύθμιση για την οποία κομπορρημονούσε ο κ. Γεωργαντάς στην κατάθεσή του ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής».

«Εν κατακλείδι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη συντήρησε τον μηχανισμό εξάρτησης των αγροτών από τον Τεχνικό Σύμβουλο, προκειμένου να μπορεί να δρα ανενόχλητο το «γαλάζιο» κύκλωμα που λεηλάτησε της ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και κατέστησε τη χώρα μας υπόλογη ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τον ΟΠΕΚΕΠΕ “ακρωνύμιο της διαφθοράς”, σύμφωνα με την κ. Κοβέσι» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.