Τσουκαλάς: Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επιχείρησε ακόμη μια φορά να κάνει το μαύρο άσπρο και να εξαπατήσει τους πολίτες

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, στην προσπάθειά του να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την απουσία του πρωθυπουργού, επιχείρησε ακόμη μια φορά να κάνει το μαύρο άσπρο και να εξαπατήσει τους πολίτες», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε απάντησή του στον κ. Μαρινάκη.

Ειδικότερα, σημειώνει ότι «το ΠΑΣΟΚ από τον Σεπτέμβρη είχε δηλώσει πως πάγια πρακτική του είναι να υπερψηφίζει κάθε μέτρο ελάφρυνσης, ακόμη και αν το θεωρεί αποσπασματικό ή όχι αρκετό για να λύσει τα προβλήματα που έχει σωρεύσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη», ενώ σχολιάζει πως «μάλλον ο κ. Μαρινάκης διαβάζει διαγώνια τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ και του ξεφεύγουν τα μισά».

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει πως αν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος θεωρεί ατυχή τη δήλωση που αναφέρει πως «η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να κάνει τίποτα για την ακρίβεια», τότε «ας ρωτήσει τους πολίτες και ας δει τους αριθμούς που συγκρίνουν τις τιμές του 2020 με αυτές του 2025». «Αν θεωρεί άστοχη τη δήλωση πως “τα μέτρα του πρωθυπουργού δεν αποτελούν μέρισμα κοινωνικής ανάπτυξης”, του συνιστούμε να συγκρίνει το 1,7 δισ. των μέτρων με το αντίστοιχο υπερπολλαπλάσιο υπερπλεόνασμα του έτους», προσθέτει.

«Νομίζω πως θα πάρει την απάντηση του και θα έχει το σθένος να προχωρήσει εκείνος τελικά στην καλοδεχούμενη από εμάς παραδοχή του λάθους του», σχολιάζει καταληκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.