Τσουκαλάς: Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επιχείρησε ακόμη μια φορά να κάνει το μαύρο άσπρο και να εξαπατήσει τους πολίτες

Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Τσουκαλάς

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, στην προσπάθειά του να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την απουσία του πρωθυπουργού, επιχείρησε ακόμη μια φορά να κάνει το μαύρο άσπρο και να εξαπατήσει τους πολίτες», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε απάντησή του στον κ. Μαρινάκη.

Ειδικότερα, σημειώνει ότι «το ΠΑΣΟΚ από τον Σεπτέμβρη είχε δηλώσει πως πάγια πρακτική του είναι να υπερψηφίζει κάθε μέτρο ελάφρυνσης, ακόμη και αν το θεωρεί αποσπασματικό ή όχι αρκετό για να λύσει τα προβλήματα που έχει σωρεύσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη», ενώ σχολιάζει πως «μάλλον ο κ. Μαρινάκης διαβάζει διαγώνια τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ και του ξεφεύγουν τα μισά».

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει πως αν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος θεωρεί ατυχή τη δήλωση που αναφέρει πως «η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να κάνει τίποτα για την ακρίβεια», τότε «ας ρωτήσει τους πολίτες και ας δει τους αριθμούς που συγκρίνουν τις τιμές του 2020 με αυτές του 2025». «Αν θεωρεί άστοχη τη δήλωση πως “τα μέτρα του πρωθυπουργού δεν αποτελούν μέρισμα κοινωνικής ανάπτυξης”, του συνιστούμε να συγκρίνει το 1,7 δισ. των μέτρων με το αντίστοιχο υπερπολλαπλάσιο υπερπλεόνασμα του έτους», προσθέτει.

«Νομίζω πως θα πάρει την απάντηση του και θα έχει το σθένος να προχωρήσει εκείνος τελικά στην καλοδεχούμενη από εμάς παραδοχή του λάθους του», σχολιάζει καταληκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΑΕ: Η χρήση κάνναβης δεν είναι «αθώα συνήθεια»-Σοβαροί κίνδυνοι για τους νέους

Ο ΙΣΑ στο πλευρό της νέας γενιάς των γιατρών

Μετρό: Σε ποιες γραμμές θα υπάρξουν από αύριο αλλαγές – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Black Friday 2025: Τι θα αγοράσουν οι Έλληνες καταναλωτές σύμφωνα με τη νέα έρευνα ΕΥ Ελλάδος

Celestis: Θέλει να γίνει η πρώτη εταιρεία που θα στείλει ανθρώπινα λείψανα στον Άρη – Θα τα καταφέρει;

Το X φαίνεται να στέλνει ψεύτικη επισκεψιμότητα σε ολόκληρο τον ιστό
περισσότερα
16:16 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Φάμελλος: Νέα επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής για τον επαναπρογραμματισμό της συνεδρίασης των Επιτροπών για τα ΕΛΤΑ

Με νέα του επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σ...
15:01 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Κωνσταντοπούλου στον Realfm 97,8: Θα παρουσιάσουμε στο Γκάζι το δίκτυο και το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας

«Είναι μια σημαντική ημέρα για εμάς. Σήμερα στις 19:00 θα παρουσιάσουμε στο Γκάζι το δίκτυο κα...
14:51 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Μαρινάκης: Ο «Κάθετος Διάδρομος» πρόκειται να γίνει η κεντρική ενεργειακή αρτηρία της Ανατολικής Ευρώπης

Η Ελλάδα εξασφαλίζει ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια για πολλά χρόνια υπογράμμισε ο Κυβερν...
14:23 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Debate Μηταράκη – Παππά στον Realfm 97,8 για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ

Τα ξίφη τους διασταύρωσαν στον αέρα του Realfm 97,8 σε ένα ραδιοφωνικό debate, στην εκπομπή το...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα