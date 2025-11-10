Debate Μηταράκη – Παππά στον Realfm 97,8 για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ

Τα ξίφη τους διασταύρωσαν στον αέρα του Realfm 97,8 σε ένα ραδιοφωνικό debate, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Πέτρος Παππάς.

«Δεν θα ήθελα να σχολιάσω τη συνέντευξη του κ. Σαμαρά αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θεωρώ η ΝΔ πηγαίνει τη χώρα στη σωστή κατεύθυνση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταφέρει σε όλα τα μέτωπα που αγωνίζεται να πετύχει θετικό αποτέλεσμα για τον τόπο. Η χώρα βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση» ανέφερε αρχικά ο κ. Μηταράκης.

«Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει να προσφέρει κάτι στο πολιτικό σκηνικό. Έχει δοκιμάσει ο κόσμος τους Μεσσίες και τα κόμματα που θα δώσουν ως διά μαγείας λύσεις λόγω του χαρίσματος του ηγέτη τους, όλα αυτά έχουν αποτύχει. Το μόνο που έχει να προσφέρει τώρα ο κ. Τσίπρας είναι υπηρεσίες στη ΝΔ» είπε ο κ. Παππάς.

«Ο κ. Τσίπρας βλέπει ένα μεγάλο κενό στον χώρο της κεντροαριστεράς» ήταν το σχόλιο του βουλευτή της ΝΔ.

Για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ

«Είναι ξεκάθαρη η πρόθεση της κυβέρνησης να έρθουν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλοι οι μάρτυρες που ζητούνται από την αντιπολίτευση και να καταλογιστούν οι ευθύνες εκεί που υπάρχουν» είπε ο Νότης Μηταράκης. «Στη Νέα Δημοκρατία οι υπουργοί παραιτούμαστε εύκολα» απάντησε στην ερώτηση για την απομάκρυνση του Μάκη Βορίδη από την κυβέρνηση. «Έχουμε ένα περισσότερο αυξημένο επίπεδο ευθιξίας από ότι έχουν κόμματα της αντιπολίτευσης» πρόσθεσε.

Ο κ. Παππάς ανταπάντησε «πώς ακριβώς προσπαθεί η κυβέρνηση να αναδιαρθρώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ όταν είχε τον κ. Καϊμακάμη ως part – time υποδιοικητή; Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει; Για τα ΕΛΤΑ βλέπουμε ότι επί 7 χρόνια η ΝΔ έκανε το απόλυτο τίποτα».

Ακούστε το ηχητικό:

 

