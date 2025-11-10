Γλώσσα του σώματος: 8 λάθη που υπονομεύουν την εικόνα σας

Ας είμαστε ρεαλιστές: η γλώσσα του σώματός μας μιλάει πιο δυνατά από τα λόγια μας. Ενώ μια καλά επιλεγμένη φράση μπορεί να κάνει τεράστια εντύπωση, μια απλή χειρονομία μπορεί να την υπονομεύσει εντελώς. Τα λάθη αυτά μπορεί να σας κοστίσουν σοβαρά στην επικοινωνία. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις παγίδες της γλώσσας του σώματος.

8 λάθη της γλώσσας του σώματος που “σκοτώνουν” την παρουσία σας

Σταυρωμένα χέρια

Κακή επαφή με τα μάτια

Νευρικές κινήσεις

Κακή στάση σώματος

Απουσία εκφραστικότητας

Προσωπικός χώρος

Εκφράσεις του προσώπου που δεν συνάδουν με το πλαίσιο

Κλειστή γλώσσα του σώματος

Το σταύρωμα των χεριών. Όλοι το κάνουμε. Είναι άνετο, οικείο, και μερικές φορές απλώς μια ασυνείδητη συνήθεια. Αλλά ορίστε μια σκληρή αλήθεια για εσάς: είναι ένα μνημειώδες λάθος όσον αφορά τη γλώσσα του σώματος. Ακούγεται σκληρό, αλλά ισχύει. Το σταύρωμα των χεριών στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι, εσκεμμένα ή όχι, είστε κλειστοί, αμυντικοί ή άβολα.

Είναι σαν ένα ασυνείδητο τείχος που υψώνουμε και ο κόσμος λαμβάνει αυτό το σήμα. Δεν είναι ακριβώς η παρουσία που θέλετε να προβάλετε, σωστά; Αντίθετα, στοχεύστε να κρατάτε τα χέρια σας ελεύθερα και ανοιχτά.

Βοηθά στη δημιουργία μιας φιλόξενης, χαλαρής παρουσίας που μπορεί απλά να κάνει τη διαφορά στον τρόπο που σας αντιλαμβάνονται. Θυμηθείτε: αυτό που μπορεί να σας φαίνεται άνετο, μπορεί να απωθεί ασυναίσθητα τους ανθρώπους. Οπότε, γκρεμίστε το φρούριο των χεριών και ανοιχτείτε – είναι μια εύκολη διόρθωση που μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο.

Κακή επαφή με τα μάτια

Ας μιλήσουμε για την οπτική επαφή. Πιθανότατα το έχετε ξανακούσει, αλλά είναι αλήθεια: η οπτική επαφή είναι το κλειδί όσον αφορά την ισχυρή παρουσία. Κάποια από τα πιο συχνά λάθη στην οπτική επαφή, είναι να κοιτάτε βιαστικά τα διάφορα άτομα, να κοιτάτε το ταβάνι, ή να δίνετε γενικά την εντύπωση ότι είστε νευρικός, ανασφαλής, ή αδιάφορος. Αυτό που βλέπουν οι άλλοι, είναι ένας αφηρημένος άνθρωπος.

Εξασκηθείτε ώστε να το αλλάξετε. Κάντε πρόβες, δοκιμάστε να διατηρήσετε σταθερή επαφή στη διάρκεια συζητήσεων με φίλους. Η σωστή επικοινωνία με τα μάτια θα σας δώσει αυτοπεποίθηση.

Νευρικές κινήσεις

Από το να χτυπάτε το πόδι σας, τα νευρικά τικ μέχρι να διορθώνετε συνεχώς τα ρούχα σας, αυτές οι μικρές συνήθειες μπορεί να αποσπούν την προσοχή και να μειώνουν τη δυναμική της παρουσίας σας.

Σύμφωνα με μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Hertfordshire, το “fidgeting” μπορεί να αυξήσει τον μεταβολικό σας ρυθμό έως και κατά 30%! Όταν είστε μόνοι σας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορείτε να κουνήσετε τα χέρια σας όσο θέλετε.

Αλλά σε κοινωνικές περιστάσεις ή επαγγελματικά περιβάλλοντα, το να περιορίσετε αυτές τις μικρές νευρικές κινήσεις σας βοηθά να φαίνεστε πιο ήρεμοι και σίγουροι. Η σταθερότητα και η ψυχραιμία στην παρουσία σας κρατούν τα βλέμματα στραμμένα στα λόγια σας, όχι στα ανήσυχα χέρια σας.

Κακή στάση σώματος

Σίγουρα κάποιος σας έχει πει να «σταθείτε ίσια» ή «μην καμπουριάζετε». Μπορεί να φάνηκε σαν γκρίνια εκείνη τη στιγμή, αλλά είχαν δίκιο. Η παραμέληση της στάσης του σώματός σας μπορεί να διαταράξει εντελώς την εικόνα που προσπαθείτε να προβάλετε.

Το να καμπουριάζετε δίνει μια αίσθηση αδιαφορίας ή έλλειψης αυτοπεποίθησης, όχι ακριβώς τη στάση που επιβάλλεται σε έναν χώρο, σωστά; Από την άλλη πλευρά, το να στέκεστε ή να κάθεστε ίσια με τους ώμους πίσω, το πηγούνι ψηλά και το βλέμμα μπροστά, δείχνει ότι είστε αφοσιωμένοι, ενθουσιώδεις και έτοιμοι να αναλάβετε δράση.

Επομένως, την επόμενη φορά που θα βρεθείτε σε μια κατάσταση όπου πρέπει να κυριαρχήσετε, θυμηθείτε να στέκεστε ευθυτενείς. Μια μικρή αναπροσαρμογή στη στάση του σώματός σας μπορεί να δώσει μεγάλη ώθηση στην παρουσία σας.

Απουσία εκφραστικότητας

Φανταστείτε να συνομιλείτε με κάποιον που απλώς κρατάει τα χέρια του άκαμπτα πλάι στο σώμα του. Φαίνεται κάπως αφύσικο.Η χρήση των χεριών και των εκφράσεων του προσώπου σας για να μεταφέρετε τα συναισθήματά σας μπορεί να δημιουργήσει μια ισχυρότερη σύνδεση με τους ανθρώπους με τους οποίους αλληλεπιδράτε.

Είναι αυτή η «ανθρώπινη πινελιά» που μπορεί συχνά να χαθεί στις καθημερινές μας επικοινωνίες. Το να αποσυνδεθείτε από το τηλέφωνό σας, να εγκαταλείψετε το ανέκφραστο ύφος (poker face) και να βυθιστείτε πραγματικά στη συνομιλία με εκφραστικές χειρονομίες μπορεί να εμπνεύσει εμπιστοσύνη και διαφάνεια. Μπορεί να σας φανεί λίγο υπερβολικό στην αρχή, αλλά επικοινωνεί ενσυναίσθηση και κατανόηση.

Προσωπικός χώρος

Ξέρατε ότι ο χώρος που καταλαμβάνετε μπορεί πραγματικά να επηρεάσει το πώς σας αντιλαμβάνονται οι άλλοι; Αν για παράδειγμα προσπαθείτε να πιάσετε όσο το δυνατόν λιγότερο χώρο, σταυρώνοντας τα χέρια και καμπουριάζοντας, αυτή η συμπεριφορά ελαχιστοποίησης μπορεί να εκπέμπει σήματα χαμηλής αυτοπεποίθησης, δυσφορίας ή έλλειψης διεκδικητικότητας, δημιουργώντας το αντίθετο μιας ισχυρής παρουσίας.

Κάντε συνειδητή προσπάθεια να αλλάξετε τη συνήθεια αυτή. Μην διστάζετε να διεκδικείτε τον χώρο που σας αναλογεί.

Εκφράσεις του προσώπου που δεν συνάδουν με το πλαίσιο

Έχετε μιλήσει ποτέ με κάποιον του οποίου οι εκφράσεις του προσώπου δεν ταίριαζαν με τα λόγια του; Μπορεί να είναι αρκετά ανησυχητικό, σωστά; Το πρόσωπό σας είναι η κύρια πηγή συναισθηματικών ενδείξεων για τους ανθρώπους. Εάν μοιράζεστε μια ξεκαρδιστική ιστορία, αλλά το πρόσωπό σας παραμένει αυστηρό, στέλνει αντικρουόμενα μηνύματα στους ακροατές σας.

Μπορεί ακόμη και να φανεί αναληθές ή ανέκφραστο. Το ίδιο ισχύει και για καταστάσεις όπου συζητάτε κάτι σοβαρό, αλλά ίσως εισχωρεί μια υποψία χαμόγελου – μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να αμφισβητήσουν τη σοβαρότητά σας. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι οι εκφράσεις του προσώπου σας ευθυγραμμίζονται με τα λόγια σας.

Έχει να κάνει με την αυθεντικότητα. Μπορεί να χρειαστεί κάποια εξάσκηση και επίγνωση, αλλά θα ενισχύσει τρομερά την παρουσία σας, εγγυώμενοι ότι τα συναισθήματά σας μιλούν τόσο δυνατά όσο και τα λόγια σας.

Κλειστή γλώσσα του σώματος

Αν υπάρχει κάτι που αξίζει να θυμάστε, είναι αυτό: η «κλειστή» γλώσσα του σώματος σκοτώνει την παρουσία σας. Από τα σταυρωμένα πόδια και τους σκυμμένους ώμους μέχρι την έλλειψη οπτικής επαφής — κάθε μορφή «κλειστής» ή εσωστρεφούς στάσης μπορεί να αποδυναμώσει αμέσως την παρουσία σας, όποιο κι αν είναι το περιβάλλον.

Η γλώσσα του σώματος είναι μια μορφή μη λεκτικής επικοινωνίας. Το σώμα σας “μιλά” δυνατά για την ψυχική σας κατάσταση, την αυτοπεποίθησή σας και το πόσο προσιτός φαίνεστε. Όταν «παίζετε άμυνα», μπορεί -χωρίς να το θέλετε- να εκπέμπετε ανασφάλεια, απόσταση ή αμυντικότητα, ακόμη κι αν δεν νιώθετε έτσι.

Για να διατηρήσετε μια δυνατή παρουσία, το μυστικό είναι να κρατάτε τη γλώσσα του σώματός σα ανοιχτή, θετική και συμμετοχική.

Είναι μια σιωπηλή γλώσσα που λέει περισσότερα απ’ όσα φαντάζεστε. Αν τη χειρίζεστε σωστά, θα αποπνέετε κύρος και σιγουριά, όπου κι αν βρεθείτε.

Tips

Η ουσία της παρουσίας αφορά τελικά τη σύνδεση. Το πώς συνδεόμαστε με τους άλλους, το πώς μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας, την ενσυναίσθησή μας, την κατανόησή μας, όλα αυτά καταλήγουν στα σήματα που στέλνουμε, πολλά από τα οποία είναι μη λεκτικά.

Η κοινωνιολόγος του Χάρβαρντ Έιμι Κάντι αναφέρει στη δημοφιλή ομιλία της στο TED ότι: «Η γλώσσα του σώματός σας διαμορφώνει το ποιοι είστε», ότι η «στάση ισχύος»– το να στεκόμαστε σε μια στάση αυτοπεποίθησης, ακόμα και όταν δεν νιώθουμε σίγουροι – μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα τεστοστερόνης και κορτιζόλης στον εγκέφαλο, κάνοντάς μας να νιώθουμε πιο παρόντες, με αυτοπεποίθηση και ικανούς να συνδεθούμε με τους άλλους σε βαθύτερο επίπεδο.

Αυτό σημαίνει ότι η γλώσσα του σώματός σας δεν επηρεάζει μόνο το πώς σας αντιλαμβάνονται οι άλλοι, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεστε εσείς τον εαυτό σας και τον κόσμο γύρω σας. Επηρεάζει τα συναισθήματά σας, τις αντιδράσεις σας, τις συνδέσεις σας, και ναι, την παρουσία σας.

Έτσι, με κάθε χειρονομία, κάθε βλέμμα, κάθε στάση – θυμηθείτε, δεν επικοινωνείτε μόνο με τους άλλους, αλλά διαμορφώνετε και τις δικές σας εμπειρίες και παρουσία. Είναι ένας εκπληκτικός χορός στον οποίο συμμετέχουμε όλοι καθημερινά. Ανακτήστε τον έλεγχο της παρουσίας σας. Τα δεδομένα θα αλλάξουν από κάθε άποψη.