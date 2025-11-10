Βέροια: «Το όπλο εκπυρσοκρότησε πάνω στην πάλη» – Ελεύθερος χωρίς όρους ο 21χρονος που συνεπλάκη με τον ληστή στο φράγμα του Αλιάκμονα

Βέροια: «Το όπλο εκπυρσοκρότησε πάνω στην πάλη» – Ελεύθερος χωρίς όρους ο 21χρονος που συνεπλάκη με τον ληστή στο φράγμα του Αλιάκμονα

Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 21χρονος, που κατηγορείται για τον τραυματισμό του 45χρονου ληστή, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (6/11) στο φράγμα του Αλιάκμονα στη Βέροια.

Μετά την απολογία του στον ανακριτή Βέροιας, ο 21χρονος, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους.

«Το όπλο εκπυρσοκρότησε πάνω στην πάλη»

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο 21χρονος στον ανακριτή, το όπλο εκπυρσοκρότησε πάνω στην πάλη, ενώ ο ίδιος επισήμανε πως έσπευσε να προσφέρει βοήθεια στον 45χρονο, περιθάλποντας το τραύμα του μέχρι να παραληφθεί από διασώστες του ΕΚΑΒ, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Την ίδια ώρα, ο 45χρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βέροιας και αναμένεται να απολογηθεί με τη σειρά του στον ίδιο ανακριτή -για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το επεισόδιο συνέβη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν ο 45χρονος στάθμευσε αρχικά το αυτοκίνητό του κοντά στο όχημα όπου βρίσκονταν ο 21χρονος και η 20χρονη φίλη του. Κρατώντας την καραμπίνα πυροβόλησε εναντίον του οχήματος των δύο νεαρών χωρίς να τους τραυματίσει και στη συνέχεια τους απέσπασε τα κινητά τηλέφωνα και 8 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο 21χρονος βγήκε από το αμάξι του και κατάφερε να αφοπλίσει τον ληστή. Ακολούθησε πάλη μεταξύ των δύο ανδρών, κατά την οποία ο 45χρονος δέχθηκε πυροβολισμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου χειρουργήθηκε.

