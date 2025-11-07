Βέροια: «Ο 45χρονος πυροβόλησε εξ’ επαφής, χωρίς δεύτερη κουβέντα» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πάλεψε με τον ληστή στο φράγμα του Αλιάκμονα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βέροια: «Ο 45χρονος πυροβόλησε εξ’ επαφής, χωρίς δεύτερη κουβέντα» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πάλεψε με τον ληστή στο φράγμα του Αλιάκμονα

Σε απόλυτο θρίλερ εξελίχθηκε μία ρομαντική βόλτα ενός νεαρού ζευγαριού χθες (06/11) το βράδυ στο φράγμα του Αλιάκμονα στη Βέροια, καθώς ήρθε αντιμέτωπο με έναν ληστή.

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο 45χρονος ληστής στάθμευσε αρχικά το αυτοκίνητό του κοντά στο αυτοκίνητο όπου βρίσκονταν ο 21χρονος και μία 20χρονη. Κρατώντας την καραμπίνα πυροβόλησε εναντίον του οχήματος των δύο νεαρών χωρίς να τους τραυματίσει και ακολούθως τους απέσπασε τα κινητά τηλέφωνα και 8 ευρώ.

«Πυροβόλησε κατευθείαν, χωρίς δεύτερη κουβέντα, εξ’ επαφής το παράθυρο του οδηγού. Είναι άγνωστο πρόσωπο, δεν το γνωρίζουμε ούτε εμείς, ούτε τα παιδιά. Από ότι έμαθα από την ΕΛ.ΑΣ. έχει καταγωγή από την Ημαθία, αλλά μένει Θεσσαλονίκη. Αυτό που μου είπε το παιδί, είναι ότι κάθονταν, ευτυχώς στο πίσω κάθισμα. Μόλις πυροβόλησε, πανικοβλημένα τα παιδιά είπαν “μην μας σκοτώσετε, πάρτε τα όλα”» ανέφερε ο πατέρας του 21χρονου στο Mega.

Στην συνέχεια, σύμφωνα με τον πατέρα του 21χρονου, ο δράστης πήρε τα κινητά τους και την τσάντα της 20χρονης. «Το παιδί δεν είχε πολλά χρήματα επάνω του, και ο 45χρονος του είπε “πάμε να κάνουμε ανάληψη από το ΑΤΜ”. Μπήκε στο αυτοκίνητό του, και ο Φίλιππος όταν πήγε να κάτσει στην θέση του συνοδηγού, τράβηξε το όπλο, το κράτησε στα χέρια του και πήγε προς τα πίσω. Του είπε “κάτσε όπως είσαι, θα καλέσω στην αστυνομία».

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφει ο πατέρας του 21χρονου, ο 45χρονος φέρεται πως έλεγε «βγαίνω να σε σκοτώσω, δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα». «Το παιδί δεν έχει πάει ακόμα φαντάρος, δεν έχει πιάσει όπλο στην ζωή του, σπουδάζει στο ΕΚΑΒ. Το όπλο εκπυρσοκρότησε , και βρήκαν τα σκάγια τον 45χρονο στον ώμο. Αυτός βγήκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να κυνηγάει το παιδί, το οποίο προσπαθούσε να αμυνθεί και του κατάφερε κάποιο χτύπημα με το κοντάκι στο κεφάλι και στο πόδι. Μάχη κανονική. Πέταξε το όπλο όσο το δυνατόν μακριά».

Ακολούθως ο 21χρονος αφού αντιλήφθηκε πως ο 45χρονος δεν ήταν καλά, «επειδή ο Φίλιππος έχει μάθει να σώζει ζωές, του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, του έδεσε το τραύμα, και τον σκέπασε με ένα κουβερτάκι. Στην συνέχεια κάλεσε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι το «σύνδρομο της μεγάλης κόρης» και πώς να το αναγνωρίσετε

Θεσμική θωράκιση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας- Μια νέα εποχή για τη φωνή των ασθενών

Scope Ratings: Απόψε η αξιολόγηση του outlook της ελληνικής οικονομίας – Ποιες είναι οι εκτιμήσεις

Πιερρακάκης: Επεκτείνεται η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το αχλάδι στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που αντιστοιχούν σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:51 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Δύο άτομα που βρίσκονται στη φυλακή κατέθεσαν στον ανακριτή για την τοποθέτηση της βόμβας

Εκτός από τον οπλισμό που δεν έχει βρεθεί, βασικό κενό για το μακελειό στα Βορίζια, είναι το π...
20:38 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Κρούσματα και στην Κεφαλονιά – Δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες υγειονομικές διαδικασίες ταφής

Τον εντοπισμό κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε εκτροφή με 121 πρόβατα στο Αργοστόλι Κεφ...
20:19 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Θρίλερ στη Βοιωτία: Κλεμμένο και με πλαστές πινακίδες το αυτοκίνητο όπου βρέθηκε ο απανθρακωμένος άνδρας – Ήταν δεμένος πισθάγκωνα στο πίσω κάθισμα

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως για το θρίλερ με τον άνδρα, που εντοπίστηκε απανθρακωμένος και...
20:12 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι 3 εκ των συλληφθέντων για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου – Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή

Βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε τη φονική συμπλοκή στη Χαλκίδα, το βράδυ της Δ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς