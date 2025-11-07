Βέροια: «Ο 45χρονος πυροβόλησε εξ’ επαφής, χωρίς δεύτερη κουβέντα» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πάλεψε με τον ληστή στο φράγμα του Αλιάκμονα

Σε απόλυτο θρίλερ εξελίχθηκε μία ρομαντική βόλτα ενός νεαρού ζευγαριού χθες (06/11) το βράδυ στο φράγμα του Αλιάκμονα στη Βέροια, καθώς ήρθε αντιμέτωπο με έναν ληστή.

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο 45χρονος ληστής στάθμευσε αρχικά το αυτοκίνητό του κοντά στο αυτοκίνητο όπου βρίσκονταν ο 21χρονος και μία 20χρονη. Κρατώντας την καραμπίνα πυροβόλησε εναντίον του οχήματος των δύο νεαρών χωρίς να τους τραυματίσει και ακολούθως τους απέσπασε τα κινητά τηλέφωνα και 8 ευρώ.

«Πυροβόλησε κατευθείαν, χωρίς δεύτερη κουβέντα, εξ’ επαφής το παράθυρο του οδηγού. Είναι άγνωστο πρόσωπο, δεν το γνωρίζουμε ούτε εμείς, ούτε τα παιδιά. Από ότι έμαθα από την ΕΛ.ΑΣ. έχει καταγωγή από την Ημαθία, αλλά μένει Θεσσαλονίκη. Αυτό που μου είπε το παιδί, είναι ότι κάθονταν, ευτυχώς στο πίσω κάθισμα. Μόλις πυροβόλησε, πανικοβλημένα τα παιδιά είπαν “μην μας σκοτώσετε, πάρτε τα όλα”» ανέφερε ο πατέρας του 21χρονου στο Mega.

Στην συνέχεια, σύμφωνα με τον πατέρα του 21χρονου, ο δράστης πήρε τα κινητά τους και την τσάντα της 20χρονης. «Το παιδί δεν είχε πολλά χρήματα επάνω του, και ο 45χρονος του είπε “πάμε να κάνουμε ανάληψη από το ΑΤΜ”. Μπήκε στο αυτοκίνητό του, και ο Φίλιππος όταν πήγε να κάτσει στην θέση του συνοδηγού, τράβηξε το όπλο, το κράτησε στα χέρια του και πήγε προς τα πίσω. Του είπε “κάτσε όπως είσαι, θα καλέσω στην αστυνομία».

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφει ο πατέρας του 21χρονου, ο 45χρονος φέρεται πως έλεγε «βγαίνω να σε σκοτώσω, δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα». «Το παιδί δεν έχει πάει ακόμα φαντάρος, δεν έχει πιάσει όπλο στην ζωή του, σπουδάζει στο ΕΚΑΒ. Το όπλο εκπυρσοκρότησε , και βρήκαν τα σκάγια τον 45χρονο στον ώμο. Αυτός βγήκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να κυνηγάει το παιδί, το οποίο προσπαθούσε να αμυνθεί και του κατάφερε κάποιο χτύπημα με το κοντάκι στο κεφάλι και στο πόδι. Μάχη κανονική. Πέταξε το όπλο όσο το δυνατόν μακριά».

Ακολούθως ο 21χρονος αφού αντιλήφθηκε πως ο 45χρονος δεν ήταν καλά, «επειδή ο Φίλιππος έχει μάθει να σώζει ζωές, του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, του έδεσε το τραύμα, και τον σκέπασε με ένα κουβερτάκι. Στην συνέχεια κάλεσε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία».