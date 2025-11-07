Hellenic Championship: Στον τελικό ο Νόβακ Τζόκοβιτς – Παρακολούθησε τον αγώνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Νόβακ Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο.5) νίκησε 2-0 σετ (6-3, 6-4) τον Γερμανό Γιάνικ Χάνφμαν (Νο. 117) μετά από 1.19:07 και προκρίθηκε στον τελικό του Hellenic Championship.

Ο Σέρβος πρωταθλητής, ο οποίος κυνηγάει τον 101ο τίτλο του σε επίπεδο τουρνουά, κατάφερε να νικήσει στον 199ο ημιτελικό του σε επίπεδο τουρνουά, φτάνοντας στην 201η νίκη του.
Εναντίον του Χάνφμαν, ο Τζόκοβιτς έβαλε τέλος σε ένα σερί τεσσάρων συνεχόμενων ηττών σε ημιτελικά στο Ρολάν Γκαρός, το Γουίμπλεντον, το US Open και το Shanghai Masters 1000.

Αφού έχασε μια ευκαιρία για break point νωρίς εναντίον του Γερμανού στο πρώτο σετ, ο Τζόκοβιτς μετέτρεψε το σκορ σε 3-2 και διατήρησε το break advantage του μέχρι το τέλος του σετ, το οποίο κέρδισε με 6-3. Στο δεύτερο σετ, ο Σέρβος πρωταθλητής με ρεκόρ 24 τίτλων Grand Slam έχασε το σερβίς του στο 2-1, αλλά αμέσως ισοφάρισε σε 3-3. Ο Τζόκοβιτς έκανε ξανά break στον Χάνφμαν στο επόμενο game (4-3) για να φτάσει στη νίκη, την οποία εξασφάλισε με έναν τελευταίο άσο.

Στον τελικό θα αντιμετωπίσει το νικητή από τον ημιτελικό που ακολουθεί, ανάμεσα στον Ιταλό Λορέντσο Μουζέτι (Νο.9) και τον Αμερικανό Σεμπάστιαν Κόρντα (Νο. 52). Ο Μουζέτι πρέπει να κερδίσει το τουρνουά για να εξασφαλίσει τη θέση του στους τελικούς του ATP στο Τορίνο (9-16 Νοεμβρίου).

Ο Τζόκοβιτς θα προσπαθήσει να κερδίσει το 101ο τρόπαιό του, αφού έχασε στον τελικό του Miami Masters 1000 τον Μάρτιο από τον Τσέχο Γιάκουμπ Μένσικ (Νο. 19) και κέρδισε τον τελικό του ATP 250 στη Γενεύη τον Μάιο εναντίον του Πολωνού Χούμπερτ Χούρκατζ (πρώην Νο. 6 στον κόσμο, νυν Νο. 78). Μια νίκη θα τον τοποθετούσε δύο πίσω από τον πρώην Ελβετό αντίπαλό του Ρότζερ Φέντερερ (103 τίτλοι) και οκτώ πίσω από τον Αμερικανό Τζίμι Κόνορς (109).

 

 

Παρακολούθησε τον αγώνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο Telekom Center Athens βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να παρακολουθήσει τον ημιτελικό του Νόβακ Τζόκοβιτς. Σε θέσεις κοντά στον Πρωθυπουργό βρίσκονταν και μέλη της ομάδας του μπασκετικού Παναθηναϊκού, όπως ο Εργκίν Αταμαν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντηθεί με τον Σέρβο τενίστα τον περασμένο Αύγουστο στην Τήνο.

 

