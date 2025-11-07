Πηγές υπουργείου Εθνικής Οικονομίας: Φορολογική μεταρρύθμιση με έντονο κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρονται στη νέα φορολογική μεταρρύθμιση, που ψηφίστηκε σήμερα από τη Βουλή, σημειώνοντας ότι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας «επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση με έντονο κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο».

Αναλυτικά, οι πηγές του υπουργείου επισημαίνουν τα εξής:

Με συντριπτική πλειοψηφία επί των άρθρων εγκρίθηκε σήμερα από τη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Από τα 47 άρθρα του νομοσχεδίου, τα 37 συγκέντρωσαν περισσότερες από 200 ψήφους στην ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε η Νέα Δημοκρατία, ενώ πλήθος άρθρων ξεπέρασαν τις 250 ψήφους. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση με έντονο κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο.

Η δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν τις φορολογικές ελαφρύνσεις, με επίκεντρο τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους, συγκέντρωσε 214 ψήφους. Η μείωση των τεκμηρίων υπερψηφίστηκε από 248 βουλευτές, ενώ η εισαγωγή νέου συντελεστή 25% στα εισοδήματα από ενοίκια έλαβε 215 ψήφους.

Ισχυρή στήριξη είχαν και οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιφέρειας.  Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε χωριά έως 1.500 κατοίκους (και έως 1.700 στις ακριτικές περιοχές) συγκέντρωσε 261 ψήφους, τον ίδιο αριθμό με τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά. Εξίσου ευρεία κοινοβουλευτική αποδοχή (254 ψήφοι) είχε και η ρύθμιση για την αύξηση των αποδοχών στα Σώματα Ασφαλείας (αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική).

Επί της αρχής, το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από 160 βουλευτές, αριθμός που υπερβαίνει την κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Η ευρεία αυτή κοινοβουλευτική αποδοχή αποδεικνύει ότι οι επιλογές της κυβέρνησης ως προς τον σχεδιασμό και την στόχευση των μέτρων ήταν σωστές, ρεαλιστικές και κοινωνικά δίκαιες, ανταποκρινόμενες στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και της οικονομίας.

