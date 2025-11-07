Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 34χρονη από το Κορδελιό – Έφυγε για να πάει στο φούρνο και δεν επέστρεψε

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 34χρονη από το Κορδελιό – Έφυγε για να πάει στο φούρνο και δεν επέστρεψε

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενήλικης Μαρία Μπεσίμογλου, 34 ετών. Τα ίχνη της χάθηκαν το πρωί της περασμένης Τρίτης (04/11), όταν έφυγε από το σπίτι της, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, για να πάει στο φούρνο της γειτονιάς της και δεν επέστρεψε.

Η 34χρονη έχει καστανά μαλλιά με ξανθές ανταύγειες μέχρι τους ώμους, καστανά μάτια, ύψος 1,50μ και είναι εύσωμη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κολάν, λευκή μπλούζα με τιράντες και κόκκινες ρίγες και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Η υπηρεσία Silver Alert, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της χθες το βράδυ και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμμής Ζωής, η ζωή της, πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.

