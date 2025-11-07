ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέοι κατηγορούμενοι στη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που στόχευε επιδοτήσεις – Ελεύθεροι με όρους ένας άνδρας και μία γυναίκα

Νέοι κατηγορούμενοι προστίθενται στη δικογραφία των 37 υπολόγων για δράση εγκληματικής οργάνωσης που στόχευε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ήδη δύο νέα πρόσωπα, που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πέρασαν το κατώφλι του Ευρωπαίου ανακριτή για απολογίες. Με σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέως, οι δύο, μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα, που εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων. Τα ποσά αφορούν για τον πρώτο 15.000 ευρώ, ενώ για την γυναίκα 500 ευρώ. Οι δύο απολογούμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν τις κατηγορίες και υποστήριξαν ότι εξαπατήθηκαν.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έρθουν ενώπιον των δικαστικών Αρχών και άλλοι κατηγορούμενοι, πρόσωπα που δεν συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι 13 κατηγορούμενοι για κρίσιμο ρόλο στη δράση της κατά την δικογραφία εγκληματικής οργάνωσης, έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, μία κατηγορούμενη τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ 23 έχουν αφεθεί ελεύθεροι με όρους ή χωρίς.

