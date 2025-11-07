Χαλκίδα: Συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι στην κηδεία του 20χρονου Μάριου – «Θα είσαι για πάντα στην καρδιά μας»

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (07/11), η εξόδιος ακολουθία του 20χρονου Μάριου Ρουμπή, που έπεσε θύμα άγριας οπαδικής επίθεσης τις προηγούμενες ημέρες στη Χαλκίδα, ύστερα από μαχαιριές που δέχθηκε.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, παρουσία πλήθους κόσμου, με συγγενείς, φίλους και γνωστούς να τον αποχαιρετούν συντετριμμένοι κρατώντας λευκά λουλούδια.

Ήταν επιθυμία της οικογένειας όλοι όσοι παραστούν να είναι ντυμένοι στα λευκά, αποδίδοντας φόρο τιμής στην καθαρότητα και την καλοσύνη του Μάριου, που έφυγε τόσο νωρίς.

Ο Μάριος Ρουμπής, γιος των Ε.Ρ. και Μ.Χ., αφήνει πίσω του τη σύντροφό του, την αδελφή και τον αδελφό του. Οι δικοί του άνθρωποι αδυνατούν να πιστέψουν πως το παιδί τους έφυγε τόσο άδικα εξαιτίας του οπαδικού μίσους.