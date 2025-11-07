Αγία Παρασκευή: 67χρονος προσεγγίζει παιδιά σε δημόσιους χώρους για να τα απαγάγει – Η ανακοίνωση του δήμου

Αναστάτωση έχει προκληθεί στην Αγία Παρασκευή και στον Χολαργό, καθώς ένας 67χρονος φέρεται πως επιχειρεί τις τελευταίες ημέρες να προσεγγίσει ανήλικα σε δημόσιους χώρους, και στην συνέχεια να τα απαγάγει.

Για τον εν λόγω άνδρα, εξέδωσε ανακοίνωση ο δήμος της Αγίας Παρασκευής, στην οποία αναφέρεται: «Ενημερώνουμε τους δημότες ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αναφερθεί περιστατικά στην πόλη της Αγίας Παρασκευής καθώς και στον γειτονικό Χολαργό, σχετικά με άγνωστο άνδρα, σύμφωνα με πληροφορίες 67 χρονών, ο οποίος φέρεται να προσεγγίζει ανήλικα παιδιά σε χώρους παιχνιδιού, πλατείες και προαύλια σχολείων, επιχειρώντας να τα παρασύρει με διάφορα προσχήματα.

Καλούνται όλοι οι δημότες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στους χώρους όπου παίζουν ή κινούνται παιδιά. Σε περίπτωση που παρατηρήσουν ύποπτες κινήσεις ή συμπεριφορές, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ελληνική Αστυνομία (τηλέφωνο 100) ή με το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής. Επισημαίνεται πως με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Γιάννη Μυλωνάκη, έχουν ήδη ενημερωθεί και κινηθεί σχετικά όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αστυνομίας».

Την ίδια ώρα, σε ανάλογη καταγγελία προχώρησε Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου στον Χολαργό. Ένας μαθητής, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κινδύνευσε να πέσει θύμα παιδόφιλου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το συμβάν έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο. Ένας άνδρας, αποπειράθηκε να παρασύρει έναν μαθητή με το αυτοκίνητό του και να τον οδηγήσει στο σπίτι του. Η μητέρα του μαθητή προέβη σε καταγγελία του περιστατικού στην Αστυνομία, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη.

Ο άνδρας, που σύμφωνα με τις καταγγελίες συχνάζει στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, φέρεται να είναι γνωστός παιδόφιλος, καθώς έχει βεβαρημένο παρελθόν.

Ο συγκεκριμένος, το 2019 είχε συλληφθεί στην Κέρκυρα για ασέλγεια ανηλίκων.

