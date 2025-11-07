Τσουκαλάς για Βορίζια: Η κυβέρνηση άλλη μια φορά τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

«Για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τις εξελίξεις και τα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν σε τακτά και συχνά πλέον διαστήματα στη χώρα» τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του σχετικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, «ειδικότερα για το ζήτημα του τραγικού περιστατικού της Κρήτης , το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προέβη σε βαρύγδουπες ανακοινώσεις για παρεμβάσεις, που έχουν καθυστερήσει με δραματικές συνέπειες.

Τώρα έμαθε το Υπουργείο ότι υπάρχουν νταήδες; Έπρεπε να συμβεί το μακελειό στα Βορίζια για να αντιληφθεί την ανάγκη παρουσίας ισχυρής αστυνομικής δύναμης;

Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν, περιορίστηκαν στην αύξηση των μέτρων καταστολής και την αυστηροποίηση των ποινών χωρίς μακροπρόθεσμο στρατηγικό και στοχευμένο σχέδιο με γνώμονα την πρόληψη και την παρέμβαση μέσα στην κοινωνία».

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, «η ενίσχυση της αστυνόμευσης, η πρόβλεψη αυστηρού πλαισίου για την οπλοκατοχή, πρέπει να συνοδεύονται και από κοινωνιολογικά, εκπαιδευτικά , εργασιακά προγράμματα, όπως για παράδειγμα δημιουργική απασχόληση και επιμόρφωση (τμήματα ανηλίκων – ενηλίκων), σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και σύνδεση με σχολές με αντικείμενο τον τουρισμό, τη γεωργία και την κτηνοτροφία, εστίες πολιτισμού και αθλητισμού παντού».

«Γι’ αυτήν την πτυχή σήμερα δεν ακούσαμε τίποτα» προσθέτει και καταλήγει με την επισήμανση: «Η Κρήτη είναι ο πολιτισμός της, η ιστορία της, το φιλότιμο, η φιλοξενία, η λεβεντιά. Αυτή την Κρήτη πρέπει να υπερασπιστούμε και να αποτρέψουμε να στοχοποιείται από τις μεμονωμένες πράξεις κάποιων».