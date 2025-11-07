Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ανήλικη έπειτα από αλλεργικό σοκ που υπέστη σε σχολείο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια ανήλικη το μεσημέρι της Παρασκευής (07/11), έπειτα από αλλεργικό σοκ που υπέστη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 15χρονη βρισκόταν στο σχολείο όπου φοιτεί στην Καλαμαριά, όταν η ανήλικη υπέστη αλλεργικό σοκ από φάρμακο, όπως μεταδίδει η voria.gr.

Στο σχολείο υπήρχε σχολική νοσηλεύτρια που ενημέρωσε τις αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την ανήλικη και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας Thessaloníki Streetdoctors:

«Παρασκευή 07/11/2025: Αλλεργική αντίδραση 15χρονης μαθήτριας από φάρμακο σε σχολείο της Θεσσαλονίκης νωρίς το μεσημέρι.

Στο σημείο επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και η Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης με γιατρό. Η ασθενής αντιμετωπίστηκε άμεσα και αποτελεσματικά με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα και διακομίστηκε αιμοδυναμικά σταθερή στο εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Στο σχολείο υπήρχε σχολική νοσηλεύτρια που ενημέρωσε άμεσα για το περιστατικό και κινητοποίησε τους πάντες.

Η διασωστική ομάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης εύχεται ταχεία ανάρρωση στην νεαρή ασθενή».