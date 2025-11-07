Πιερρακάκης: Επεκτείνεται η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους

Σήφης Γαρυφαλάκης

οικονομία

Κυριάκος Πιερρακάκης

Με νομοθετική βελτίωση ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, επέκτεινε την περίμετρο τριών θετικών φορολογικών μέτρων που αφορούν κατοίκους μικρών οικισμών και ακριτικών περιοχών αλλά και την επέκταση του επιδόματος των 130 ευρώ και σε στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν σε περιοχές της μεθορίου.

Ειδικότερα, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι με την νομοθετική βελτίωση που κατέθεσε στην Ολομέλεια για ψήφιση:

  • Επεκτείνεται η μείωση κατά 50% του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και για τους υπόχρεους που έχουν την πρώτη κατοικία τους σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς με πληθυσμό από 500 έως 1.700 κατοίκους (αντί για 1.500 που είναι η πρόβλεψη για την υπόλοιπη χώρα) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τους δήμους στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας.
  • Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ επεκτείνεται και σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους, πέραν της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και στους δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας.
  • Το μηνιαίο επίδομα των 130 ευρώ επεκτείνεται και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις λιμενικές αρχές Μαρώνειας και Φαναρίου, καθώς και του Πόρτο Λάγος, όπως και στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν σε μονάδες προς τα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου, στην Ήπειρο, στην Μακεδονία και στην Θράκη.

Ο υπουργός, απαντώντας στην κριτική για τον χαμηλό συντελεστή που έχει υιοθετηθεί για την φορολόγηση των μερισμάτων, ανέφερε ότι «επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας, στο πλαίσιο προφανώς του λαϊκού καπιταλισμού, το 2019 μείωσε τον φόρο μερισμάτων από 15% σε 10%. Τότε το δηλωθέν εισόδημα μερισμάτων ήταν 1,73 δισ. ευρώ και ο αναλογούν φόρος ήταν 173 εκατ. ευρώ. Η ΝΔ πράγματι μείωσε τον συντελεστή από 10% σε 5%, αλλά δείτε τι συνέβη. Το δηλωθέν εισόδημα ανήλθε στα 5,76 δισ. ευρώ και ο αναλογούν φόρος που εισπράχθηκε από το ελληνικό Δημόσιο έφτασε 288 εκατ. ευρώ από τα 173 εκατ. ευρώ». Ο υπουργός είπε πως σήμερα έχουμε δηλωθέν εισόδημα 7,7 δισ. ευρώ και ο αναλογούν φόρος είναι 386 εκατ. ευρώ. «Συνεπώς, τα μέτρα μιλούν από μόνα τους…» σημείωσε.

