Ανδρουλάκης: Από τον κ. Μητσοτάκη μην περιμένετε τίποτα, δεν έχει κάτι να δώσει, έχει μόνο να πάρει»

Συνεχίζοντας την επίσκεψή του στον Έβρο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε νωρίτερα το Σουφλί και σε δηλώσεις με αφορμή το κλείσιμο των γραφείων των ΕΛΤΑ στη κωμόπολη, εκδήλωσε τη στενοχώρια του γιατί είδε «τους μόνιμους κατοίκους να βιώνουν την εγκατάλειψη του κράτους. Μια εγκατάλειψη που κλιμακώνεται».

«Τα ΕΛΤΑ ήταν σημεία αναφοράς σε πολλά μέρη της περιοχής και οι κάτοικοι βλέπουν να κλείνουν» είπε ο κ. Ανδρουλάκης και επέκρινε έντονα την κυβέρνηση καθώς υποστήριξε πως «αντί να τα στηρίξει η Νέα Δημοκρατία, τα απαξίωσε και τα χρησιμοποίησε ως πελατειακό μηχανισμό για απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς και φίλους».

«Αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν τις βασικές τους ενισχύσεις. Τους χρωστάει 1 δισ. ευρώ η κυβέρνηση. Και λέει ότι φταίει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καθυστερεί το Action Plan. Αλλά απαντά ο επίτροπος ότι δεν φέρει καμία ευθύνη και η κατανομή των βασικών ενισχύσεων είναι ζήτημα της κυβέρνησης. Άλλη μία φορά ψέματα από τον κ. Μητσοτάκη», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, με αφορμή τις καθυστερήσεις στη καταβολή ενισχύσεων στους αγρότες.

«Έχω να πω στους κατοίκους του Σουφλίου αλλά και στους πολίτες σε όλη την Ελλάδα, είναι ότι ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει στις ερχόμενες εθνικές εκλογές να ξεβολέψουμε την ατιμωρησία, την ανικανότητα και τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας. Από τον κ. Μητσοτάκη μην περιμένετε τίποτα. Δεν έχει κάτι να δώσει. Έχει μόνο να πάρει. Γι’ αυτό, πολιτική αλλαγή και ΠΑΣΟΚ», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.