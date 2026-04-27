Φον ντερ Λάιεν: Πολύ νωρίς για την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν – Να δούμε πρώτα μια θεμελιώδη αλλαγή

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ξεκαθάρισε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη.

Μιλώντας στο Βερολίνο, στο πλαίσιο συνάντησης των συντηρητικών κομμάτων CDU και CSU, η επικεφαλής της Κομισιόν υπογράμμισε ότι οι περιορισμοί παραμένουν σε ισχύ λόγω της καταστολής που ασκεί το ιρανικό καθεστώς στον ίδιο του τον πληθυσμό.

«Θεωρούμε ότι η άρση των κυρώσεων θα ήταν πρόωρη», δήλωσε χαρακτηριστικά.


Η Φον ντερ Λάιεν έθεσε ως όρο για οποιαδήποτε αλλαγή στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ουσιαστική μεταρρύθμιση στο εσωτερικό της χώρας, προσθέτοντας: «Πρέπει πρώτα να δούμε μια αλλαγή, μια θεμελιώδη αλλαγή στο Ιράν για την άρση των κυρώσεων».

