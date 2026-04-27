Eurovision 2026: Η Φινλανδία το μεγάλο φαβορί στα στοιχήματα – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα;

Αντίστροφη μέτρηση για τους δύο ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη, με τις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών για τον νικητή του μουσικού διαγωνισμού να αποτυπώνουν τις πιθανότητες που έχουν οι χώρες να κατακτήσουν την πρώτη θέση.

Στην κορυφή βρίσκεται η Φινλανδία, συγκεντρώνοντας περίπου 31% πιθανότητες νίκης και θεωρείται το μεγάλο φαβορί. Ακολουθεί η Γαλλία, ενώ πολύ κοντά βρίσκεται και η Δανία.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση, ενώ η Αυστραλία και το Ισραήλ συμπληρώνουν την πρώτη εξάδα.

Πιο χαμηλά στη λίστα βρίσκονται χώρες όπως η Σουηδία, η Ρουμανία και η Ουκρανία, οι οποίες, αν και δεν θεωρούνται φαβορί, παραμένουν υπολογίσιμες δυνάμεις. Επίσης η Κύπρος με την Αντιγόνη βρίσκεται στην 11 θέση.

Συνολικά, οι αποδόσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα εικόνα ωστόσο η Eurovision είναι γνωστή για τις ανατροπές της, κάτι που σημαίνει ότι το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τις προβλέψεις.

Η σειρά εμφάνισης στους 2 ημιτελικούς