Eurovision 2026: Ο Akylas, το video game και η εμφάνιση – έκπληξη της Παρθένας Χοροζίδου

Σήμερα έχει προγραμματιστεί η press day για την εμφάνιση της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision. Ο Akylas έχει στο πλευρό του τον Φωκά Ευαγγελινό και όπως φαίνεται από τις πρώτες πληροφορίες, ετοιμάζουν μια ξεχωριστή εμφάνιση στο stage της Βιέννης.

Τον εκπρόσωπο της χώρας μας θα πλαισιώνουν στη σκηνή 4 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες οι 3 θα είναι χορευτές, ενώ η τέταρτη θα είναι η ηθοποιός, Παρθένα Χοροζίδου. Το act θα έχει στο επίκεντρο ένα video game και την αγαπημένη ηθοποιό. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να γίνουν γνωστές το μεσημέρι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που θα γίνει στην ΕΡΤ.

Φωτογραφίες από το press event της ΕΡΤ

Η σειρά εμφάνισης στον ημιτελικό της 12ης Μαΐου

Η ελληνική αποστολή αναχωρεί για τη Βιέννη την 1η Μαΐου, καθώς στις 2 Μαΐου ξεκινούν οι πρόβες για τις χώρες που συμμετέχουν στον πρώτο ημιτελικό. Έπειτα από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε για τη σειρά εμφάνισης στον ημιτελικό της 12ης Μαΐου, o Akylas με το τραγούδι «Ferto» θα εμφανιστεί τέταρτος.

Η δεύτερη ομάδα της ελληνικής αποστολής, στην οποία θα βρίσκονται η διευθύντρια προγράμματος και παρουσιάστρια της Eurovision Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, θα αναχωρήσει για τη Βιέννη στις 8 Μαΐου.