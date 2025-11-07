Το σόι σου: Οι περιπέτειες των δύο αγαπημένων οικογενειών συνεχίζονται απόψε με ένα απολαυστικό, διπλό επεισόδιο

Νάντια Ρηγάτου

Media

Το σόι σου: Οι περιπέτειες των δύο αγαπημένων οικογενειών συνεχίζονται απόψε με ένα απολαυστικό, διπλό επεισόδιο

Ξεκαθαρίσματα έρχονται στο νέο διπλό επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Η Λυδία αποφασίζει να “ξεσκαρτάρει” το σπίτι, πετώντας ό,τι θεωρεί άχρηστο. Κι ενώ ο Σάββας προσπαθεί απεγνωσμένα να σώσει μπαλαντέζες και τον παλιό εκτυπωτή από τη μανία της, ένα κόκκινο ντοσιέ με σημαντικά έγγραφα καταλήγει στην ανακύκλωση.

Την ίδια στιγμή, η Χαρούλα τους τηλεφωνεί πανικόβλητη… ο Βαγγέλης έχει πέσει ψυχολογικά, αφού το Υγειονομικό σφράγισε τα χασάπικα και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί έχουν δεσμευτεί.

Καθώς η οικογένεια ψάχνει τρόπο να πάρει μια οικονομική ανάσα, εμφανίζεται ο Μπάκας (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης), ο αιώνιος αντίπαλος και ανταγωνιστής χασάπης του Βαγγέλη, έτοιμος να προσφέρει την βοήθεια του… με αντάλλαγμα το 49% των μαγαζιών!

Θα δεχτεί ο Βαγγέλης, μέσα στην απελπισία του, να κάνει συνέταιρο τον Μπάκα στα χασάπικα του;

Επεισόδιο 4
Οι κυρίες του σπιτιού
Η επιστροφή της Αλεξάνδρας και του Μενέλαου φέρνει μεγάλη αναστάτωση στη ζωή του Κωνσταντίνου και της Αντωνίας. Με την Αλεξάνδρα να αναλαμβάνει ξανά την πρωτοκαθεδρία στο σπίτι και την Αντωνία να νιώθει όλο και πιο παραγκωνισμένη.

Ένα τηλεφώνημα της στη Λυδία, θα δώσει το έναυσμα στην Αλεξάνδρα να ξεκινήσει ανοιχτές εχθροπραξίες… οι οποίες όμως δε θα μείνουν αναπάντητες. Η Λυδία και ο Σάββας, σύντομα, θα βρεθούν στη μέση αντικρουόμενων πυρών.

Όταν η κατάσταση θα φτάσει στο απροχώρητο, η Αντωνία θα απαιτήσει από τον Κωνσταντίνο να αλλάξουν σπίτι. Η Αλεξάνδρα, βέβαια, δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη…

Δείτε το trailer

 Δείτε αποσπάσματα

14:05 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Grand Hotel: Ο Πέτρος ανοίγει τα μάτια του και όλα αρχίζουν ξανά

Σε ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης γράφονται οι σοκαριστικές εξελίξεις της σειράς “Grand...
13:03 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ποιοι προσπαθούν να εμποδίσουν την επανασύνδεση Ελβίρας και Χάρι;

Γαστρονομικές αναμετρήσεις αναμένονται στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψ...
09:22 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Stranger Things: Μπόμπι Μπράουν και Χάρμπορ επανενώθηκαν στο κόκκινο χαλί – Τα φλας επισκίασαν τις καταγγελίες

Μια πολυσυζητημένη επανένωση σημειώθηκε στην πρεμιέρα της 5ης και τελευταίας σεζόν του «Strang...
05:48 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 7/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 7/11/2025.
