Αττική Οδός: McLaren τρέχει με 250 χλμ/ώρα και αστυνομικός ακούγεται να λέει στον οδηγό… «πάτα το»

Ερωτήματα προκαλεί ένα βίντεο που καταγράφει ένα αυτοκίνητο McLaren να κινείται στην Αττική Οδό με μεγάλη ταχύτητα. Ο οδηγός και ο συνοδηγός του αυτοκινήτου καταγράφουν το περιστατικό σε βίντεο, το οποίο δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το ΟΡΕΝ και την εκπομπή «10 Παντού», που μετέδωσαν το εν λόγω βίντεο, το αυτοκίνητο κινείτο με 25ο χιλιόμετρα την ώρα.

Κάποια στιγμή, τους σταματάνε από την Τροχαία για έλεγχο και ο οδηγός βγαίνει εκτός του οχήματος. Ωστόσο, τα όσα ακολούθησαν προκαλούν μεγάλη αίσθηση. Στο βίντεο που μεταδόθηκε ακούγεται ένας αστυνομικός να λέει στον οδηγό… «πάτα το» κι εκείνος ξαναμπαίνει στο αυτοκίνητο και… δεν του χαλάει το χατίρι.

Οδηγοί μηχανών έτρεχαν με 250 χλμ/ώρα και έκαναν σούζες στην Αττική Οδό

Μόλις χθες έγινε γνωστή η είδηση ότι ταυτοποιήθηκαν οι δύο οδηγοί που απεικονίζονταν σε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να οδηγούν με επικίνδυνο τρόπο μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού στην Αττική Οδό.

Πρόκειται για 27χρονο και 21χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, καθώς με τις πράξεις τους έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συγκοινωνιών και τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών του οδικού δικτύου.

Οι άνδρες οδηγούσαν τις μοτοσικλέτες τους με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 250 χιλιόμετρα την ώρα, πραγματοποιώντας «σούζες» και συνεχείς ελιγμούς. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της αστυνομίας, παρουσίαζαν την ίδια παραβατική συμπεριφορά και στο παρελθόν.