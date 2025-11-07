Νέα Υόρκη: Ακροδεξιοί influencers κατηγορούν ψευδώς τον Μαμντάνι ότι συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος

Νέα Υόρκη: Ακροδεξιοί influencers κατηγορούν ψευδώς τον Μαμντάνι ότι συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος
Φωτογραφία: AP

Αμερικανοί influencers της άκρας δεξιάς συνέδεσαν ψευδώς τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, με το Ισλαμικό Κράτος, αναδημοσιεύοντας μια κατασκευασμένη ανακοίνωση που έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια views στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 34χρονος Μαμντάνι –μουσουλμάνος, γεννημένος στην Ουγκάντα με καταγωγή από τη νότια Ασία- κατάφερε να εκλεγεί δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ παρά το γεγονός ότι στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας έγινε συνεχώς στόχος επιθέσεων της άκρας δεξιάς τόσο για το πολιτικό του πρόγραμμα όσο και για τη θρησκεία του.

Διάφοροι λογαριασμοί αντί-Μαμντάνι που έχουν εμφανιστεί στο Χ, του Έλον Μασκ, έχουν αναρτήσει ανακοίνωση που αποδίδεται στο Ισλαμικό Κράτος, με τίτλο «Επιχείρηση: σχέδιο Μανχάταν» και η οποία κάνει λόγο για μια επίθεση εναντίον της Νέας Υόρκης την ημέρα των αυτοδιοικητικών εκλογών, σε απάντηση «στην αμερικανική επιθετικότητα».

Πηγή: Χ

Μεταξύ των χρηστών που ανήρτησαν αυτή την ψευδή ανακοίνωση είναι η Λόρα Λούμερ, μια συντηρητική ινφλουένσερ που έχει στενούς δεσμούς με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι μουσουλμάνοι δεν μπορούν να σκεφτούν έναν καλύτερο τρόπο για να γιορτάσουν τη νίκη ενός μουσουλμάνου υποψήφιου δημάρχου από το να διαπράξουν μια επίθεση του ΙΚ στη Νέα Υόρκη», έγραψε η Λούμερ στην ανάρτησή της, η οποία είχε περισσότερες από 200.000 θεάσεις.


Άλλοι συντηρητικοί λογαριασμοί αναφέρθηκαν σε αυτή την ανακοίνωση για να ισχυριστούν ψευδώς ότι το ΙΚ στηρίζει τον Μαμντάνι για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης.

Οι αναρτήσεις αυτές είχαν συνολικά εκατομμύρια θεάσεις.

Η ανακοίνωση του ΙΚ, στην οποία εμφανίζεται ο λογότυπος του πρακτορείου ειδήσεων Amaq των τζιχαντιστών, είναι κατασκευασμένη, σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, περιλαμβανομένου του οργανισμού παρακολούθησης της παραπληροφόρησης NewsGuard.

Η Μέιλι Κρίζις, πανεπιστημιακός στο American University, δήλωσε στο NewsGuard ότι η ανακοίνωση δεν έχει τα συνηθισμένα χαρακτηριστικά των ανακοινώσεων που μεταδίδονται από το Amaq. «(Το ΙΚ) χρησιμοποιεί το Amaq για να μεταδίδει ειδήσεις και να αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις», εξήγησε η Κρίζις. «Δεν εκτοξεύει απειλές όπως αυτή», πρόσθεσε.

Μια άλλη οργάνωση, το Information Epidemiology Lab, επίσης εκτίμησε ότι η ανακοίνωση διαφέρει «κατά πολύ» από τις μιντιακές πρακτικές του ΙΚ σε ό,τι αφορά τη φρασεολογία, τη μορφολογία, το στυλ και τη διανομή.

Η κατασκευασμένη ανακοίνωση των τζιχαντιστών φαίνεται ότι πρωτοεμφανίστηκε στο ακροδεξιό φόρουμ «4chan», γνωστού για τις θεωρίες συνωμοσίας που διαδίδει και για την ανάρτηση μηνυμάτων μίσους, υπέρ του ναζισμού και της ανωτερότητας της λευκής φυλής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

