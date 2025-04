ΗΠΑ: Ποια είναι η συνωμοσιολόγος που έπεισε τον Τραμπ να απολύσει αξιωματούχους της NSA – Η «μυστική» συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε την Πέμπτη τον διευθυντή της ισχυρής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA) και διοικητή της Διοίκησης Κυβερνοχώρου των ΗΠΑ, πτέραρχο Τιμόθι Χο, καθώς και τη βοηθό του, Γουέντι Νόμπλ. Η απόφαση αυτή προέκυψε ύστερα από τη σύσταση ακροδεξιάς ακτιβίστριας και συνωμοσιολόγου Λόρα Λούμερ, η οποία φαίνεται να είχε έντονη επιρροή στις κινήσεις του Προέδρου των ΗΠΑ.

Η απόλυση τουλάχιστον πέντε βασικών αξιωματούχων του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας την Πέμπτη, επιβεβαιώθηκε από δύο εν ενεργεία και έναν πρώην αξιωματούχο των ΗΠΑ, οι οποίοι μίλησαν υπό το καθεστώς της ανωνυμίας στην Washington Post.

«Ο διευθυντής της NSA Τιμόθι Χο και η αναπληρώτριά του Γουέντι Νόμπλ υπήρξαν άπιστοι στον πρόεδρο Τραμπ», ανέφερε η Λούμερ σε ανάρτησή του στο X, νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουν απολυθεί», εξήγησε.

NSA Director Tim Haugh and his deputy Wendy Noble have been disloyal to President Trump. That is why they have been fired.

As a Biden appointee, General Haugh had no place serving in the Trump admin given the fact that he was HAND PICKED by General Milley, who was accused of… pic.twitter.com/SFXmog5b44

— Laura Loomer (@LauraLoomer) April 4, 2025