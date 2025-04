Η «Οδύσσεια» του Τραμπ: Σε περίπου 30 λεπτά χρησιμοποίησε τρία προεδρικά αεροσκάφη – Είχαν σκάσει τα λάστιχα του ελικοπτέρου Marine One

Η αναχώρηση του Αμερικανού Προέδρου από την Ουάσινγκτον για τη Φλόριντα, ήταν τόσο επεισοδιακή όσο και η ανακοίνωση των νέων δασμών, καθώς η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στο θέρετρο National Doral Golf Club, στη Φλόριντα, το απόγευμα της Πέμπτης, συνοδεύτηκε από μια απρόβλεπτη καθυστέρηση, όταν το ελικόπτερο που τον μετέφερε, γνωστό ως Marine One, παρουσίασε πρόβλημα, έχοντας δύο σκασμένα ελαστικά.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος και όσοι τον συνόδευαν, μεταξύ των οποίων η κόρη του Ιβάνκα, κατάφεραν να επιβιβαστούν σε ένα εφεδρικό ελικόπτερο και να φτάσουν με ασφάλεια στο τουρνούα γκολφ του Ντόραλ χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Earlier today, President Trump had to switch helicopters after Marine One was found to have a flat tire in Miami. He got on another bird – which became M1 – and flew to Doral. The one with the flat is still on the tarmac in Miami. pic.twitter.com/pWZyqHOSE4 — Bernd Debusmann Jr (@BernieDebusmann) April 3, 2025



Ο Τραμπ είχε προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι με το Air Force One λίγο πριν τις 5 το απόγευμα. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε στο ελικόπτερο Marine One για να πραγματοποιήσει τη σύντομη πτήση του προς το γκολφ κλαμπ του Ντόραλ.

One of the presidential helicopters–Marine One–had a flat tire on the tarmac in Miami so President Trump, in a red hat, switched helicopters for the flight to his Doral golf course for LIV golf event. The disabled helicopter remains on the tarmac for now. pic.twitter.com/8MqHN61hej — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) April 3, 2025



Ωστόσο, το ελικόπτερο δεν απογειώθηκε και σταμάτησε στο τέλος του διαδρόμου, αφού παρατηρήθηκε ένα πρόβλημα στα ελαστικά των τροχών.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ φάνηκε να περπατά φορώντας το χαρακτηριστικό κόκκινο καπέλο MAGA, μεταβαίνοντας από το ένα ελικόπτερο στο άλλο, το οποίο τελικά απογειώθηκε στις 5:19 μ.μ.

The new VH-92 helicopter aircraft had a flat tire earlier, so President Trump transferred to a VH-60 which is now callsign MARINE ONE. I wonder why new stuff never works right? I hope the tire wasn’t made in China. 🇨🇳 pic.twitter.com/1VuMPqAkaR — Moni 💕 (@MoniFunGirl) April 4, 2025



Παρά την καθυστέρηση, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε με ασφάλεια στο γκολφ θέρετρο του Ντόραλ στις 5:35 μ.μ., σύμφωνα με το NBC News.

Στη συνέχεια, είναι προγραμματισμένο να παραστεί σε δείπνο ενόψει του LIV Golf Tournament, στο οποίο αναμένεται να απευθύνει ομιλία.

🚨 BADASS! Trump just landed on Marine One DIRECTLY on the golf course at Trump Doral, where the LIV Golf Tournament will be held this weekend President Trump is utilizing this as a working trip, meeting with dignitaries from around the globe Trump NEVER stops working 🇺🇸 🎥… pic.twitter.com/Xh3gb7p1uo — Nick Sortor (@nicksortor) April 4, 2025



Μετά το δείπνο, ο Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψει στο Μαρ-α-Λάγκο, σύμφωνα με την Palm Beach Post.

Στη συνέχεια, αναμένεται να περάσει το Σαββατοκύριακο στο γκολφ κλαμπ του στο Τζούπιτερ, για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, καθώς ξεκινά το LIV Golf Tournament και το θέρετρο φιλοξενεί τον ετήσιο χορό της αστυνομίας του κομητείας του Παλμ Μπιτς.