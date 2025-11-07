Γεωργαντάς: Η μεταφορά των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στο gov.gr συνεχίστηκε και επί Λ. Αυγενάκη – Μικροκομματικές σκοπιμότητες από ΠΑΣΟΚ

«Από χθες με λύπη διαπιστώνω την προσπάθεια κύκλων του ΠΑΣΟΚ, προς εξυπηρέτηση μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, να αλλοιώσουν την κατάθεσή μου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής και να παραποιήσουν τα λεγόμενά μου σε σχέση με τη συνέχιση της κεντρικής κυβερνητικής απόφασης για τη μεταφορά όλων των εφαρμογών του ΟΠΕΚΕΠΕ στο κυβερνητικό νέφος (gov.gr)» αναφέρει σε δήλωσή του ο αντιπρόεδρος της Βουλής, και βουλευτή Κιλκίς της ΝΔ, Γιώργος Γεωργαντάς.

Όπως επισημαίνει ο κ. Γεωργαντάς, «η απλή ανάγνωση των πρακτικών οδηγεί αναπόδραστα στο συμπέρασμα πως δήλωσα βέβαιος για τη συνέχιση της διαδικασίας μεταφοράς των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στο gov.gr και μετά τη λήξη της δικής μου θητείας αναφέροντας μάλιστα τις 5 εφαρμογές που προστέθηκαν σε αυτό από το Μάιο του 2024.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω, ότι στις 24 Νοεμβρίου του 2023 επί θητείας Λευτέρη Αυγενάκη, υπεγράφη σύμβαση με τον τεχνικό σύμβουλο, στην οποία υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την ανάπτυξη των εφαρμογών του ΟΠΕΚΕΠΕ στο κυβερνητικό νέφος (gov.gr).

Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν να διαστρεβλώσει τα λεγόμενά μου ή να τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς ξένους προς την αλήθεια και το δημόσιο συμφέρον» καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Γεωργαντάς.

