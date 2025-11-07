Βίντεο: Ένα δελφίνι στη Βενετία μαγεύει τους επισκέπτες – Κινδυνεύει η ζωή του επειδή έχει γίνει τουριστική ατραξιόν

Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο: Ένα δελφίνι στη Βενετία μαγεύει τους επισκέπτες – Κινδυνεύει η ζωή του επειδή έχει γίνει τουριστική ατραξιόν

Στον γραφικό κόλπο της Βενετίας, οι επισκέπτες έχουν ανακαλύψει έναν απροσδόκητο αστέρα – όχι, δεν πρόκειται για κάποιον celebrity. Ένα δελφίνι που κολυμπά αμέριμνα μπροστά από την πλατεία του Αγίου Μάρκου, τραβάει τα βλέμματα με τα ακροβατικά του άλματα αλλά προκαλεί και ανησυχίες για την ασφάλειά του.

Το δελφίνι, γνωστό ως «Μίμο», εμφανίστηκε για τελευταία φορά στη λεκάνη του Αγίου Μάρκου την Τετάρτη, συναρπάζοντας τόσο τουρίστες όσο και ντόπιους με τα επιδέξια άλματά του.

Ωστόσο, ακτιβιστές για τα ζώα και το περιβάλλον εκφράζουν φόβους ότι η αυξανόμενη τουριστική κίνηση μπορεί να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο, καθώς τα σκάφη που διασχίζουν την πολυσύχναστη λιμνοθάλασσα αποτελούν σοβαρή απειλή.

Ο Μίμο εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τον οδηγό θαλάσσιου ταξί Μανουέλ Τίφι στις 23 Ιουνίου. Όπως είπε στην Corriere della Sera τον Οκτώβριο, το δελφίνι συχνά κολυμπά «ακριβώς μπροστά από την πλώρη».

Ο Τίφι πρόσθεσε ότι οι οδηγοί ταξί αναφέρουν τις εμφανίσεις του θηλαστικού για να προειδοποιούν τους ανθρώπους να είναι προσεκτικοί. «Αλλά το ζώο φαίνεται να μην φοβάται καθόλου», σημείωσε.


Κάποιοι, ωστόσο, δεν είναι τόσο προσεκτικοί, με ορισμένους να πετούν μπάλες προς τον Μίμο ή να τον κυνηγούν με τα σκάφη τους. Έχουν επίσης οργανωθεί και τουρ για selfies με το δελφίνι.

«Αυτό το ζώο δεν είναι τουριστική ατραξιόν, είναι ένα άγριο ζώο που χρειάζεται να μεταφερθεί σε ένα πιο υγιές περιβάλλον», δήλωσε η Κριστίνα Ρομιέρι, που ξεκίνησε την εκστρατεία «Σώστε τον δελφίνι».

Η Ρομιέρι εξήγησε ότι ενώ ένα δελφίνι μπορεί να επιβιώσει στη λιμνοθάλασσα, η λεκάνη του Αγίου Μάρκου αποτελεί άλλη υπόθεση, γιατί «εκεί περνούν τα θαλάσσια ταξί, τα ατμόπλοια και τα πάντα».


Ειδικοί από την Cert, ομάδα επείγουσας παρέμβασης για εγκλωβισμένα θαλάσσια ζώα που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, καθώς και προσωπικό του λιμενικού σώματος παρακολουθούν τον δελφίνι και προσπαθούν να τον βοηθήσουν να επιστρέψει στη θάλασσα. Το λιμενικό έχει προειδοποιήσει τον κόσμο να τηρεί απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων αν δουν το δελφίνι.

Τα κοινά δελφίνια είναι τα πιο συνηθισμένα στη θάλασσα της Ιταλίας και, αν και συνήθως κινούνται σε κοπάδια, τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί αρκετά περιστατικά μοναχικών δελφινιών στον κόλπο της Αδριατικής Θάλασσας.


«Είναι τα κλασικά δελφίνια που ακολουθούν τους ψαράδες στον βόρειο Αδριατικό», δήλωσε ο Γκίντο Πιετρολούονγκο, ερευνητής στην Cert. «Είναι πιθανό αυτά τα ζώα, ακολουθώντας την λεία τους, να απομακρύνονται από την ομάδα τους και να βρίσκονται σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα», εξήγησε.

«Οι παράμετροι της λιμνοθάλασσας είναι πολύ παρόμοιοι με αυτούς της θάλασσας, επιπλέον η λιμνοθάλασσα είναι γεμάτη ψάρια. Άρα το ζώο βρίσκεται στη λιμνοθάλασσα επειδή τρέφεται, διαφορετικά θα είχε πεθάνει μετά από μια εβδομάδα».


Ο Πιετρολούονγκο εξήγησε ότι είναι φυσιολογικό για τα δελφίνια να περιφέρονται και, από όσα έχουν καταλάβει οι ειδικοί για τον Μίμο μέχρι στιγμής, είναι ικανός πλοηγός. «Το σημαντικό είναι να μην τον ενοχλούμε», πρόσθεσε.

«Αν δεις ένα λιοντάρι στη μέση της πλατείας του Αγίου Μάρκου, κανείς δεν θα σκεφτόταν να πλησιάσει και να το αγκαλιάσει. Το ίδιο ισχύει για ένα δελφίνι – όλοι το βλέπουν σαν φίλο, αλλά είναι ένα άγριο ζώο».

Πηγή: Guardian

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρδιολόγος αποκαλύπτει ότι δεν χρειάζεται να κόψουμε όλες τις ανθυγιεινές λιχουδιές – Τι μας συμβουλεύει να κάνουμε;

Μείωση του clawback υπόσχεται ο Άδωνις Γεωργιάδης εν μέσω κινητοποιήσεων των εργαστηριακών γιατρών

Προσωπικός Αριθμός: Αυτόματη απόδοσή του σε όσους δεν τον εξέδωσαν – Πόσοι πολίτες τον έλαβαν από χθες

Κλειστά σήμερα τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια

Τεστ προσωπικότητας: Το φρούτο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε αρμονικός, αποφασιστικός ή διακριτικός

Τι σημαίνει η φράση «γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:32 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Ζαχάροβα: Ζητεί από την Ουάσινγκτον να αποσαφηνίσει τις δηλώσεις Τραμπ για «πυρηνικές δοκιμές»

Η Μόσχα ζητεί από την Ουάσινγκτον να αποσαφηνίσει τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ γι...
14:21 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Ινδονησία: Τουλάχιστον 54 τραυματίες έπειτα από έκρηξη σε τζαμί σχολικού συγκροτήματος στην Τζακάρτα

Δεκάδες άνθρωποι μεταφέρθηκαν σήμερα στο νοσοκομείο έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε τζαμί ...
14:00 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Ο Λαβρόφ έχει χάσει την εύνοια του Πούτιν μετά το φιάσκο της συνόδου με τον Τραμπ – Το Κρεμλίνο απορρίπτει τη ρήξη

Ατμόσφαιρα αναταραχής φαίνεται να επικρατεί στο Κρεμλίνο, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ρ...
13:45 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Μπορεί να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ ανά πάσα στιγμή, προειδοποιεί κορυφαίος Γερμανός στρατηγός – Η «μη γραμμική» πολεμική στρατηγική της Μόσχας

Ένα νέο επίπεδο ανησυχίας για την ασφάλεια της Ευρώπης εγείρεται, καθώς κορυφαίος Γερμανός στρ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς