Βίντεο: Ένα δελφίνι στη Βενετία μαγεύει τους επισκέπτες – Κινδυνεύει η ζωή του επειδή έχει γίνει τουριστική ατραξιόν

Στον γραφικό κόλπο της Βενετίας, οι επισκέπτες έχουν ανακαλύψει έναν απροσδόκητο αστέρα – όχι, δεν πρόκειται για κάποιον celebrity. Ένα δελφίνι που κολυμπά αμέριμνα μπροστά από την πλατεία του Αγίου Μάρκου, τραβάει τα βλέμματα με τα ακροβατικά του άλματα αλλά προκαλεί και ανησυχίες για την ασφάλειά του.

Το δελφίνι, γνωστό ως «Μίμο», εμφανίστηκε για τελευταία φορά στη λεκάνη του Αγίου Μάρκου την Τετάρτη, συναρπάζοντας τόσο τουρίστες όσο και ντόπιους με τα επιδέξια άλματά του.

Ωστόσο, ακτιβιστές για τα ζώα και το περιβάλλον εκφράζουν φόβους ότι η αυξανόμενη τουριστική κίνηση μπορεί να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο, καθώς τα σκάφη που διασχίζουν την πολυσύχναστη λιμνοθάλασσα αποτελούν σοβαρή απειλή.

Ο Μίμο εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τον οδηγό θαλάσσιου ταξί Μανουέλ Τίφι στις 23 Ιουνίου. Όπως είπε στην Corriere della Sera τον Οκτώβριο, το δελφίνι συχνά κολυμπά «ακριβώς μπροστά από την πλώρη».

Ο Τίφι πρόσθεσε ότι οι οδηγοί ταξί αναφέρουν τις εμφανίσεις του θηλαστικού για να προειδοποιούν τους ανθρώπους να είναι προσεκτικοί. «Αλλά το ζώο φαίνεται να μην φοβάται καθόλου», σημείωσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝐕𝐞𝐧𝐞𝐳𝐢𝐚 𝐍𝐎𝐍 𝐞̀ 𝐃𝐢𝐬𝐧𝐞𝐲𝐥𝐚𝐧𝐝 (@venezia_non_e_disneyland)



Κάποιοι, ωστόσο, δεν είναι τόσο προσεκτικοί, με ορισμένους να πετούν μπάλες προς τον Μίμο ή να τον κυνηγούν με τα σκάφη τους. Έχουν επίσης οργανωθεί και τουρ για selfies με το δελφίνι.

«Αυτό το ζώο δεν είναι τουριστική ατραξιόν, είναι ένα άγριο ζώο που χρειάζεται να μεταφερθεί σε ένα πιο υγιές περιβάλλον», δήλωσε η Κριστίνα Ρομιέρι, που ξεκίνησε την εκστρατεία «Σώστε τον δελφίνι».

Η Ρομιέρι εξήγησε ότι ενώ ένα δελφίνι μπορεί να επιβιώσει στη λιμνοθάλασσα, η λεκάνη του Αγίου Μάρκου αποτελεί άλλη υπόθεση, γιατί «εκεί περνούν τα θαλάσσια ταξί, τα ατμόπλοια και τα πάντα».

An unusual happy dolphin in the Venice lagoon! pic.twitter.com/5E6SafFJLC — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) October 21, 2025



Ειδικοί από την Cert, ομάδα επείγουσας παρέμβασης για εγκλωβισμένα θαλάσσια ζώα που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, καθώς και προσωπικό του λιμενικού σώματος παρακολουθούν τον δελφίνι και προσπαθούν να τον βοηθήσουν να επιστρέψει στη θάλασσα. Το λιμενικό έχει προειδοποιήσει τον κόσμο να τηρεί απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων αν δουν το δελφίνι.

Τα κοινά δελφίνια είναι τα πιο συνηθισμένα στη θάλασσα της Ιταλίας και, αν και συνήθως κινούνται σε κοπάδια, τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί αρκετά περιστατικά μοναχικών δελφινιών στον κόλπο της Αδριατικής Θάλασσας.



«Είναι τα κλασικά δελφίνια που ακολουθούν τους ψαράδες στον βόρειο Αδριατικό», δήλωσε ο Γκίντο Πιετρολούονγκο, ερευνητής στην Cert. «Είναι πιθανό αυτά τα ζώα, ακολουθώντας την λεία τους, να απομακρύνονται από την ομάδα τους και να βρίσκονται σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα», εξήγησε.

«Οι παράμετροι της λιμνοθάλασσας είναι πολύ παρόμοιοι με αυτούς της θάλασσας, επιπλέον η λιμνοθάλασσα είναι γεμάτη ψάρια. Άρα το ζώο βρίσκεται στη λιμνοθάλασσα επειδή τρέφεται, διαφορετικά θα είχε πεθάνει μετά από μια εβδομάδα».

Concerns grow for dolphin that has become the star of Venice’s lagoon https://t.co/tKK5YzExTt — Euronews Green (@euronewsgreen) November 5, 2025



Ο Πιετρολούονγκο εξήγησε ότι είναι φυσιολογικό για τα δελφίνια να περιφέρονται και, από όσα έχουν καταλάβει οι ειδικοί για τον Μίμο μέχρι στιγμής, είναι ικανός πλοηγός. «Το σημαντικό είναι να μην τον ενοχλούμε», πρόσθεσε.

«Αν δεις ένα λιοντάρι στη μέση της πλατείας του Αγίου Μάρκου, κανείς δεν θα σκεφτόταν να πλησιάσει και να το αγκαλιάσει. Το ίδιο ισχύει για ένα δελφίνι – όλοι το βλέπουν σαν φίλο, αλλά είναι ένα άγριο ζώο».

Πηγή: Guardian