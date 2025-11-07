Ρωσία: Ο Λαβρόφ έχει χάσει την εύνοια του Πούτιν μετά το φιάσκο της συνόδου με τον Τραμπ – Το Κρεμλίνο απορρίπτει τη ρήξη

Ατμόσφαιρα αναταραχής φαίνεται να επικρατεί στο Κρεμλίνο, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει «αποκλείσει» τον επί χρόνια υπουργό Εξωτερικών του, Σεργκέι Λαβρόφ, μετά την κατάρρευση της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Βουδαπέστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα The Moscow Times, ο Πούτιν θεωρεί τον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας υπεύθυνο για τη ρήξη με την Ουάσινγκτον, καθώς φέρεται να εξόργισε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σε ένα «καταστροφικό» τηλεφώνημα που είχαν τον Σεπτέμβριο.

Κατηγορούν τον Λαβρόφ

Το τηλεφώνημα αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί η προγραμματισμένη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ, παρά την επιθυμία του Ρώσου ηγέτη να εξασφαλίσει μεγαλύτερη υποστήριξη από την Ουάσινγκτον.

Ο Λαβρόφ, που θεωρείται από τους πιο στενούς συμμάχους του Πούτιν, φέρεται επίσης να αρνήθηκε να συμμετάσχει σε ειρηνευτική διαδικασία, γεγονός που οδήγησε ορισμένους αξιωματούχους του Κρεμλίνου να τον κατηγορήσουν για «σαμποτάζ».

Λίγο μετά το τηλεφώνημα με τον Ρούμπιο, οι ΗΠΑ επέβαλαν σκληρές κυρώσεις κατά της Μόσχας, με στόχο να πιέσουν τον Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τον έχει αποκλείσει ο Πούτιν

Σύμφωνα με αναφορές, έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα εις βάρος του Λαβρόφ, καθώς το Κρεμλίνο φαίνεται να αναζητά αποδιοπομπαίο τράγο μετά την αποτυχία της Ρωσίας να εξασφαλίσει διεθνή υποστήριξη για τον πόλεμο.

Παρότι ο Λαβρόφ έχει συμπληρώσει 21 χρόνια στο υπουργείο Εξωτερικών, το τελευταίο διάστημα είναι «εμφανώς απόν» από κρίσιμες συναντήσεις, όπως από τη συνεδρίαση του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας αυτή την εβδομάδα, ενώ απομακρύνθηκε και από την ηγεσία της ρωσικής αντιπροσωπείας στη σύνοδο G20 στη Νότια Αφρική.

Η ρωσική εφημερίδα Kommersant, που πρόσκειται στο Κρεμλίνο, επικαλείται ανώνυμη πηγή η οποία ανέφερε ότι ο Λαβρόφ απουσίαζε «κατόπιν συμφωνίας», χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Άλλη πηγή, που επικαλείται το κανάλι Nezygar στο Telegram, δήλωσε ότι ο κορυφαίος διπλωμάτης της Μόσχας είναι «ξεκάθαρα αποκαρδιωμένος» και έχει «ξεκάθαρα χάσει την εύνοια του Πούτιν».

Παράλληλα, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 74χρονος Λαβρόφ, ο οποίος πρόσφατα διαβεβαίωσε πως δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, επιθυμεί εδώ και καιρό να αποσυρθεί, αλλά μέχρι τώρα ο Πούτιν δεν του το έχει επιτρέψει.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του ήταν τον περασμένο μήνα, σε συνάντηση υψηλού προφίλ στο Κρεμλίνο, όταν ο ίδιος και ο Ρώσος Πρόεδρος υποδέχθηκαν την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Τσόε Σον Χούι.

Το Κρεμλίνο αρνείται ότι υπάρχει ρήγμα

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απέρριψε σήμερα τις εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες ο Ρώσος ΥΠΕΞ μπορεί να έχει χάσει την εύνοια του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Απαντώντας σε ερώτηση στην καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο Πεσκόφ είπε ότι αυτοί οι υπαινιγμοί «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» και ότι ο Λαβρόφ συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του ως υπουργού Εξωτερικών.

Με πληροφορίες από: Daily Mail, ΑΠΕ-ΜΠΕ, TVP World