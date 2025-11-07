Βουλγαρία: 6 μετανάστες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης – Το όχημα που επέβαιναν έπεσε σε λίμνη

Πηγή: segabg.com

Έξι μετανάστες σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από δυστύχημα του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν στη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης κοντά στην πόλη Μπουργκάς της Μαύρης Θάλασσας, μετέδωσε σήμερα το Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων (BTA).

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως το αυτοκίνητο που μετέφερε τους μετανάστες έπεσε σε λίμνη.


Το αυτοκίνητο μάρκας Skoda, που έφερε ρουμανικές πινακίδες κυκλοφορίας, μετέφερε δέκα ανθρώπους όταν αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο και προσπάθησε να διαφύγει τη σύλληψη το βράδυ χθες, Πέμπτη, δήλωσε ο αρχηγός της συνοριακής αστυνομίας Άντον Ζλατάνοφ στο δίκτυο bTV, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Η αστυνομία προσπάθησε να σταματήσει το αυτοκίνητο για πρώτη φορά στις 21:30, όμως ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας πως το πρώτο συμβάν σημειώθηκε 50 χλμ νότια του Μπουργκάς.

Ακολούθησαν άλλες δύο προσπάθειες αναχαίτισης του αυτοκινήτου και στην τρίτη, στην είσοδο του Μπουργκάς, το αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε λίμνη.


Οι έξι μετανάστες σκοτώθηκαν επί τόπου ενώ ο Ρουμάνος οδηγός του αυτοκινήτου και τρεις μετανάστες που επέζησαν έλαβαν τις πρώτες βοήθειες. Οι επιζώντες φέρεται πιστεύεται ότι είναι από το Αφγανιστάν, ανέφερε το BTA.

Πηγή: bta.bg

Από το 2015, οι βαλκανικές χώρες έχουν γίνει σημαντικές διαδρομές για πρόσφυγες και μετανάστες από τη Μέση Ανατολή, το Αφγανιστάν, την Ασία και την Αφρική που φεύγουν από τις χώρες τους για γλιτώσουν από τους πολέμους και τη φτώχεια με προορισμό χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί χρησιμοποιούν δίκτυα διακινητών για τους βοηθήσουν.

Οι ρουμανικές αρχές δεν επιβεβαίωσαν προσώρας τις αναφορές των ΜΜΕ για το θανατηφόρο δυστύχημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

