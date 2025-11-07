Καιρός: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο τριήμερο

Enikos Newsroom

κοινωνία

βροχή καιρός κακοκαιρία αθήνα

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ με πορτοκαλί προειδοποίηση.  Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται το επόμενο τριήμερο σε πολλές περιοχές της δυτικής κυρίως Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

1. Το Σάββατο (08-11-25) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

2. Την Κυριακή (09-11-25) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

3. Τη Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο

γ. από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

 

 

13:08 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Ξεκινά από αύριο το σχέδιο αστυνόμευσης σε οικισμούς Ρομά – Περιπολίες από 473 ένστολους σε 25 περιοχές, προσλαμβάνονται 50 διαμεσολαβητές

Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο, Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, το σχέδιο αστυνόμευσης στους οικισμού...
12:52 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Γαύδος: Εντοπίστηκε λέμβος με 25 μετανάστες – Μεταφέρονται στην Αγυιά

Άλλη μία λέμβος με 25 μετανάστες εντοπίστηκε την Παρασκευή (7/11) να πλέει ανοιχτά της Γαύδου,...
12:40 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Hellenic Train: Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι δεν θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένα δρομολ...
12:06 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Ηγουμενίτσα: Νέο περιστατικό με πτώση σοβάδων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο – Δείτε βίντεο

Οι σοβάδες συνεχίζουν να πέφτουν στις τάξεις του 2ου Δημοτικού Σχολείου στην Ηγουμενίτσα. Το ν...
