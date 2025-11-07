Ηγουμενίτσα: Νέο περιστατικό με πτώση σοβάδων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο – Δείτε βίντεο

Οι σοβάδες συνεχίζουν να πέφτουν στις τάξεις του 2ου Δημοτικού Σχολείου στην Ηγουμενίτσα.

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί της Παρασκευής, λίγο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr.

Ευτυχώς, οι μαθητές δεν είχαν ακόμα μπει στην αίθουσα, διαφορετικά, το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία.

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους: κομμάτια σοβάδων στο πάτωμα, στα θρανία και σε απόσταση αναπνοής από τις θέσεις των παιδιών.

Σημειώνεται ότι πτώση σοβάδων είχε υπάρξει ξανά πριν από μερικές ημέρες και συγκεκριμένα την Τρίτη, ενώ χθες ανάλογο περιστατικό συνέβη και σε σχολείο στο Πόρτο Ράφτη.

Δείτε βίντεο: