Αν δεν μπορείτε να βγείτε από ένα δωμάτιο χωρίς να κλείσετε το φως, πιθανότατα είχατε αυτές τις 9 εμπειρίες στην παιδική ηλικία

Βρίσκεστε ήδη στα μισά της διαδρομής προς την πόρτα όταν ξαφνικά σταματάτε. Κάτι μέσα σας ψιθυρίζει: τα φώτα. Γυρνάτε πίσω, σβήνετε τον διακόπτη και μόνο τότε μπορείτε να ανασάνετε φυσιολογικά ξανά.

Αν σας φαίνεται γνώριμο, δεν πρόκειται απλώς για «υπευθυνότητα». Μπορεί να εκδηλώνετε μια βαθιά ριζωμένη συνήθεια που πηγαίνει πίσω στους τρόπους με τους οποίους μάθατε να ελέγχετε, να προστατεύετε ή να ευχαριστείτε τους άλλους όταν ήσασταν παιδί.

Πολλοί ενήλικες που δεν μπορούν με τίποτα να φύγουν από ένα δωμάτιο χωρίς να κλείσουν τα φώτα μεγάλωσαν με ισχυρές προσδοκίες για τάξη και την υπευθυνότητα. Αυτά τα μαθήματα διαμόρφωσαν τα μικρά τελετουργικά που συνεχίζουμε να κουβαλάμε και στην ενήλικη ζωή μας, άσχετα με την οικονομική μας κατάσταση.

Προφανώς τα παρακάτω παρατηρούμενα μοτίβα, εξηγούνται καθαρά με ψυχολογικούς όρους σε σχέση με την παιδική ηλικία και δεν εξετάζονται συμπεριφορές που οφείλονται στην ακρίβεια, η οποία έτσι κι αλλιώς επηρεάζει την καθημερινότητα όλων.

Οι 9 εμπειρίες που είχατε στην παιδική ηλικία, αν σας είναι αδύνατον να αφήσετε τα φώτα αναμμένα

Σας έμαθαν την ανάγκη της εξοικονόμησης

Σας παίνευαν για την υπευθυνότητά σας

Η τάξη σήμαινε ασφάλεια

Είχατε αυστηρούς γονείς που σας δίδαξαν την ακρίβεια

Αφομοιώνατε το άγχος μέσω της παρατήρησης

Μάθατε ότι το “καλό” είναι χρήσιμο

Οι ρουτίνες σας δημιουργούσαν αίσθηση άνεσης

Σας έμαθαν να σκέφτεστε και τους άλλους

Ωριμάσατε πιο γρήγορα σε σχέση με τους συνομίληκούς σας

Αν σας έμαθαν να κάνετε οικονομία στο νερό και να επαναχρησιμοποιείτε κάθε πλαστικό βαζάκι, το να αφήσετε ένα φως αναμμένο ίσως αντιμετωπιζόταν ως ηθική αποτυχία. Μάθατε νωρίς ότι οι πόροι είναι πολύτιμοι.

Ίσως οι γονείς σας να μεγάλωσαν οι ίδιοι σε συνθήκες στέρησης και σας μετέδωσαν αυτή τη νοοτροπία. Το σβήσιμο των φώτων έγινε κάτι περισσότερο από μια συνήθεια. Έγινε σύμβολο αυτοπειθαρχίας και σεβασμού για όσα έχετε.

Ακόμα και σήμερα, αυτό το αντανακλαστικό μπορεί να προσφέρει μια μικρή αίσθηση ελέγχου σε έναν κόσμο που συχνά όλα μοιάζουν υπερβολικά. Αλλά εδώ είναι η ισορροπία: η οικονομία των πόρων δεν χρειάζεται να γίνει καταναγκασμός. Μπορείτε να νοιάζεστε βαθιά για τον πλανήτη και να κάνετε οικονομία, και παράλληλα να επιτρέπετε στον εαυτό σας να αφήσει ένα λαμπτήρα αναμμένο πού και πού, χωρίς ενοχές.

Στην οικογένεια, κάθε μέλος έχει τον ρόλο του. Κάποια παιδιά είναι οι επαναστάτες. Άλλα είναι οι αστείοι της οικογένειας. Και μετά υπάρχουν τα υπεύθυνα παιδιά. Μπορεί να ήσασταν τα παιδιά που συμμαζεύατε μετά από όλους τους άλλους, θυμόσασταν να ταΐσετε τα κατοικίδια και ελέγχατε τις κλειδαριές πριν από τον ύπνο. Αυτή η αίσθηση ευθύνης σας ακολούθησε στην ενήλικη ζωή, εκδηλωνόμενη με ανεπαίσθητους τρόπους.

Το σβήσιμο των φώτων δεν αφορά απλώς την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Αφορά τη διατήρηση της τάξης, την αποτροπή του χάους και το να είναι τα πράγματα «ακριβώς σωστά». Η ευθύνη είναι όμορφη όταν πηγάζει από τη φροντίδα. Γίνεται αφόρητη όταν μετατρέπεται σε αυτοεπιβαλλόμενη πίεση. Δεν είστε υπεύθυνοι για την κάθε λεπτομέρεια του κόσμου.

Η τάξη σήμαινε ασφάλεια

Μερικοί άνθρωποι νιώθουν ασφαλείς όταν τα πράγματα είναι προβλέψιμα. Αν το παιδικό σας σπίτι ήταν απρόβλεπτο ή συναισθηματικά φορτισμένο, ίσως μάθατε ότι η τάξη ισοδυναμεί με ηρεμία. Το σβήσιμο των φώτων μπορεί τώρα να μοιάζει με μέρος αυτού του αόρατου συστήματος ασφαλείας που δημιουργήσατε.

Στην πραγματικότητα δεν αφορά τη λάμπα. Αφορά τον έλεγχο. Αν δώσετε προσοχή στις καταναγκαστικές σας συνήθειες, θα διαπιστώσετε ότι δεν έχουν να κάνουν με τ’ αντικείμενα. Μάθετε τεχνικές χαλάρωσης και γείωσης – όχι μεθόδους ελέγχου.

Είχατε αυστηρούς γονείς που σας δίδαξαν την ακρίβεια

Σε μερικά σπίτια, τα μικρά λάθη μεγεθύνονται. Το να αφήσετε τα φώτα αναμμένα, να χύσετε γάλα ή να βάλετε κάτι σε λάθος θέση θα μπορούσε να προκαλέσει κριτική. Μάθατε ότι η ακρίβεια κέρδιζε την επιβράβευση και τα λάθη προκαλούσαν ένταση.

Αυτού του είδους η συνθήκη παραμένει. Τώρα, ακόμα και όταν κανείς δεν παρακολουθεί, ένα μέρος σας εξακολουθεί να προσπαθεί να «το κάνει σωστά». Πατάτε τον διακόπτη επειδή ο εγκέφαλός σας έχει συνδέσει την ακρίβεια με την ηρεμία.

Να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας. Δεν είστε πια εκείνα τα παιδιά που προσπαθούν να αποφύγουν την αποδοκιμασία. Μπορείτε να νιώσετε ασφάλεια με τις ατέλειές σας.

Αφομοιώνατε το άγχος μέσω της παρατήρησης

Τα παιδιά δεν ακούν απλώς. Απορροφούν. Αν μεγαλώσατε κοντά σε αγχώδεις ενήλικες, πιθανότατα μάθατε την επαγρύπνηση ως δεξιότητα επιβίωσης. Παρατηρούσατε τα πάντα. Προβλέπατε τι μπορεί να πάει στραβά. Το σβήσιμο των φώτων μπορεί να έγινε μία από αυτές τις μικρές προληπτικές ενέργειες που ηρεμούσαν το σώμα σας.

Αυτή η επαγρύπνηση είναι ισχυρή όταν τη χρησιμοποιείτε συνειδητά. Σημαίνει ότι είστε παρατηρητικοί και διαισθητικοί. Αλλά μπορεί επίσης να σας εξαντλήσει αν σαρώνετε πάντα για το τι μπορεί να πάει λάθος. Μερικές φορές και η επίγνωση χρειάζεται ξεκούραση.

Μάθατε ότι το “καλό” είναι χρήσιμο

Αν μεγαλώσατε με την πεποίθηση ότι η αξία σας πηγάζει από το να βοηθάτε, να διορθώνετε ή να τακτοποιείτε, τότε το να αφήνετε τα πράγματα «ανολοκλήρωτα» μπορεί να σας προκαλεί έντονη δυσφορία.

Το σβήσιμο των φώτων μοιάζει σαν να ολοκληρώνετε τον κύκλο. Τελειώνετε αυτό που αρχίζετε. Αφήνετε τα πράγματα καλύτερα από ό,τι τα βρήκατε.

Αυτό είναι αξιοθαύμαστο, αλλά μπορεί επίσης να γίνει εξαντλητικό όταν αρχίζετε να το εφαρμόζετε σε όλα. Δεν χρειάζεται να αποδεικνύετε την αξία σας μέσω της συνεχούς χρησιμότητας.

Μπορείτε να είστε πολύτιμοι απλώς και μόνο με την παρουσία σας.

Οι ρουτίνες σας δημιουργούσαν αίσθηση άνεσης

Για μερικούς από εμάς, η επανάληψη μοιάζει με ασφάλεια. Οι προβλέψιμες ενέργειες λένε στο νευρικό μας σύστημα, «Όλα είναι καλά». Το σβήσιμο των φώτων μπορεί να είναι μέρος αυτού του προσωπικού ρυθμού, του τελετουργικού που σηματοδοτεί το κλείσιμο.

Το κλειδί είναι η ευελιξία. Οι συνήθειες είναι υγιείς μέχρι να γίνουν φυλακές. Μπορείτε να διατηρήσετε τα τελετουργικά σας και παράλληλα να χαίρεστε τον ελεύθερο χρόνο σας.

Σας έμαθαν να σκέφτεστε και τους άλλους

Μπορεί να μεγαλώσατε σε ένα σπίτι όπου η ενσυναίσθηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Το να έχετε επίγνωση της άνεσης των άλλων ήταν δεύτερη φύση για εσάς. Το σβήσιμο των φώτων όταν φεύγατε από ένα δωμάτιο μπορεί να ξεκίνησε ως εκδήλωση φροντίδας για τους λογαριασμούς της οικογένειάς σας ή για τον ύπνο τους.

Αυτή η συνήθεια πιθανότατα εξελίχθηκε στην ενήλικη εκδοχή της φροντίδας σας. Εξακολουθείτε να σκέφτεστε τους άλλους, ακόμα και όταν δεν είναι γύρω σας.

Είναι ένα υπέροχο χαρακτηριστικό όταν πηγάζει από γνήσια καλοσύνη, όχι από ενοχή. Να φροντίζετε τους άλλους, ναι. Αλλά μην ξεχνάτε να φροντίζετε τον εαυτό σας με την ίδια τρυφερότητα.

Ωριμάσατε πιο γρήγορα σε σχέση με τους συνομήλικούς σας

Αν ήσασταν παιδιά που χρειάστηκε να ωριμάσουν νωρίς – είτε λόγω απόντων γονέων, οικονομικών δυσκολιών ή συναισθηματικής αστάθειας – πιθανότατα γίνατε η «άγκυρα» στο περιβάλλον σας. Ήσασταν αυτοί που κρατούσατε τα πράγματα σε λειτουργία.

Εξασφαλίζατε ότι το σπίτι δεν θα κατέρρεε. Τώρα, ακόμα και χρόνια αργότερα, αυτή η αυτονομία εκδηλώνεται στα πιο μικρά πράγματα. Το να σβήνετε τα φώτα μπορεί να συμβολίζει την ευρύτερη αλήθεια ότι εξακολουθείτε να αισθάνεστε υπεύθυνοι για να κρατάτε τα πάντα ενωμένα.

Είναι μια υπενθύμιση ότι η δύναμή σας προήλθε από την ανάγκη. Αλλά ως ενήλικες, μπορείτε να επιλέξετε την ξεκούραση – δεν χρειάζεται να είστε πάντα σε επαγρύπνηση. Μπορείτε να ηρεμήσετε γνωρίζοντας ότι ο κόσμος δεν θα καταρρεύσει αν ξεχάσετε τον διακόπτη ανοιχτό.

Tips

Συνήθειες όπως το να σβήνετε τα φώτα μπορεί να φαίνονται ασήμαντες, αλλά συχνά είναι ψίθυροι από το παρελθόν. Αφηγούνται ιστορίες για το τι σας κρατούσε ασφαλείς, αγαπητούς ή ορατούς όταν ήσασταν νέοι. Ο στόχος δεν είναι να κρίνουμε τη συνήθεια ή να τη χαρακτηρίσουμε ως σωστή ή λάθος.

Είναι να παρατηρήσουμε από πού προέρχεται και να αποφασίσουμε αν εξακολουθεί να σας εξυπηρετεί. Η αυτογνωσία σας δίνει τη δύναμη να κρατήσετε ό,τι ευθυγραμμίζεται με εσάς και να αφήσετε ό,τι δεν σας ταιριάζει.

Μπορείτε να παραμείνετε προσεκτικοί χωρίς να σας ελέγχουν παλιά σενάρια. Την επόμενη φορά που θα σβήσετε τα φώτα, ίσως σταματήσετε για ένα δευτερόλεπτο. Ρωτήστε τον εαυτό σας: το κάνω από ηρεμία ή από πίεση; Αυτή και μόνο η απάντηση μπορεί να αρχίσει να σας απελευθερώσει.