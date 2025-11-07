Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν τη στήλη μνήμης του εβραϊκού συνοικισμού «Κάμπελ» στην Καλαμαριά – Δείτε εικόνες

Οργή έχει προκαλέσει ο βανδαλισμός της στήλης μνήμης του εβραϊκού συνοικισμού «Κάμπελ» στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Οι δράστες μουντζούρωσαν με σπρέι τη στήλη μνήμης, ενώ έγραψαν «Free Gaza».

Η ανάρτηση της δημάρχου Καλαμαριάς για το περιστατικό

Η δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, σε ανάρτησή της, καταδίκασε το συμβάν, το οποίο όπως επισήμανε αποτελεί προσβολή στη μνήμη.

«Ο Δήμος Καλαμαριάς εκφράζει τη βαθιά του οργή και την απόλυτη καταδίκη του βανδαλισμού της στήλης μνήμης του εβραϊκού συνοικισμού «Καμπέλ» στην περιοχή του Βότση. Η πράξη αυτή δεν είναι απλώς μια καταστροφική κίνηση. Είναι μια προσβολή στη μνήμη ενός τόπου, μιας κοινότητας και ενός κομματιού της ιστορίας της πόλης μας. Η ιστορία του εβραϊκού συνοικισμού «Καμπέλ» αποτελεί αναπόσπαστο κεφάλαιο της πολυπολιτισμικής Θεσσαλονίκης και, ειδικά, της Καλαμαριάς.

Η παρουσία των Εβραίων συμπολιτών μας, η καθημερινότητά τους, οι ζωές τους, και η απώλειά τους μέσα από τις φρικαλεότητες του παρελθόντος, είναι μια πραγματικότητα που οφείλουμε να τιμάμε και να θυμόμαστε.

Η στήλη μνήμης στέκει ως σύμβολο αυτής της ιστορικής συνέχειας και η καταστροφή της είναι απαράδεκτη και αδιαμφισβήτητα ηθικά κατακριτέα.

Ο Δήμος Καλαμαριάς δηλώνει ότι θα επιμείνει στην πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και θα προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση του βανδαλισμένου μνημείου. Η ιστορία δεν διαγράφεται και η μνήμη είναι το καλύτερο όπλο για το παρόν και το μέλλον», αναφέρει η κα Αράπογλου.