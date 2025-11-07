Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν τη στήλη μνήμης του εβραϊκού συνοικισμού «Κάμπελ» στην Καλαμαριά – Δείτε εικόνες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βανδάλισαν στήλη μνήμης στη Θεσσαλονίκη

Οργή έχει προκαλέσει ο βανδαλισμός της στήλης μνήμης του εβραϊκού συνοικισμού «Κάμπελ» στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Οι δράστες μουντζούρωσαν με σπρέι τη στήλη μνήμης, ενώ έγραψαν «Free Gaza».

Η ανάρτηση της δημάρχου Καλαμαριάς για το περιστατικό

Η δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, σε ανάρτησή της, καταδίκασε το συμβάν, το οποίο όπως επισήμανε αποτελεί προσβολή στη μνήμη.

«Ο Δήμος Καλαμαριάς εκφράζει τη βαθιά του οργή και την απόλυτη καταδίκη του βανδαλισμού της στήλης μνήμης του εβραϊκού συνοικισμού «Καμπέλ» στην περιοχή του Βότση. Η πράξη αυτή δεν είναι απλώς μια καταστροφική κίνηση. Είναι μια προσβολή στη μνήμη ενός τόπου, μιας κοινότητας και ενός κομματιού της ιστορίας της πόλης μας. Η ιστορία του εβραϊκού συνοικισμού «Καμπέλ» αποτελεί αναπόσπαστο κεφάλαιο της πολυπολιτισμικής Θεσσαλονίκης και, ειδικά, της Καλαμαριάς.

Η παρουσία των Εβραίων συμπολιτών μας, η καθημερινότητά τους, οι ζωές τους, και η απώλειά τους μέσα από τις φρικαλεότητες του παρελθόντος, είναι μια πραγματικότητα που οφείλουμε να τιμάμε και να θυμόμαστε.

Η στήλη μνήμης στέκει ως σύμβολο αυτής της ιστορικής συνέχειας και η καταστροφή της είναι απαράδεκτη και αδιαμφισβήτητα ηθικά κατακριτέα.

Ο Δήμος Καλαμαριάς δηλώνει ότι θα επιμείνει στην πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και θα προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση του βανδαλισμένου μνημείου. Η ιστορία δεν διαγράφεται και η μνήμη είναι το καλύτερο όπλο για το παρόν και το μέλλον», αναφέρει η κα Αράπογλου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσα ποτήρια αλκοόλ μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για άνοια – Ανησυχητική νέα μελέτη

Πότε μπορεί να σχετίζεται η απώλεια όσφρησης με καρδιοπάθεια – Ανησυχητική μελέτη απαντά

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Έρχονται νέα δάνεια ύψους 780 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις – Τι δήλωσε ο Νίκος Παπαθανάσης

Βουλή: Ψηφίζεται σήμερα το νέο φορολογικό νομοσχέδιο – Οι ελαφρύνσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους

Τα 4 πιο ισχυρά ζώδια στη διάρκεια της εποχής του Σκορπιού – «Αγκαλιάστε την εσωτερική σας μαγεία»

iOS 26.2: Η Apple προσθέτει νέα ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης για τους χρήστες iPhone
περισσότερα
11:16 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας: Μία νεκρή και 2 τραυματίες σε τροχαίο

Μια νεκρή και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγε...
10:55 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Τροχαίο στο Παγκράτι: Καρέ- καρέ η στιγμή που ο οδηγός χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου

Σοβαρό τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Παγκράτι και συγκεκριμένα στην οδό Φιλο...
10:14 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Άνω Λιόσια: Είχαν μετατρέψει τα σπίτια τους σε «καταστήματα» πώλησης ναρκωτικών – Βίντεο από drone

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικ...
10:09 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Αγρίνιο: Ηλικιωμένος μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο – Προσήχθη η κόρη του

Συναγερμός σήμανε στο Αγρίνιο για ένα σοβαρό περιστατικό. Στις 8:30 το πρωί, το ΕΚΑΒ δέχτηκε κ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς