Παρίσι: Διαμαρτυρίες και καπνογόνα διέκοψαν τη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Ισραήλ – Βίντεο με σκηνές έντασης

Μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική των Μπετόβεν και Τσαϊκόφσκι μετατράπηκε σε σκηνικό έντασης και αναταραχής στη «Φιλαρμονική του Παρισιού», όταν διαδηλωτές διέκοψαν τρεις φορές τη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Ισραήλ, προκαλώντας πανικό στο κοινό.

Το γεγονός οδήγησε την αίθουσα να καταθέσει επίσημη καταγγελία. «Σε τρεις περιπτώσεις, κάτοχοι εισιτηρίων προσπάθησαν να διακόψουν τη συναυλία με διάφορους τρόπους, χρησιμοποιώντας δύο φορές καπνογόνα», επιβεβαίωσε η Φιλαρμονική σε ανακοίνωσή της.

Οι ταραξίες άναψαν καπνογόνα στις κερκίδες, καλύπτοντας την αίθουσα με πυκνό καπνό. «Οι θεατές επενέβησαν και ξέσπασαν συμπλοκές», συνέχισε η ανακοίνωση, ενώ οι ταραξίες τελικά απομακρύνθηκαν.

Η συναυλία, υπό τη διεύθυνση του Ισραηλινού μαέστρου Lahav Shani, μπόρεσε να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί ειρηνικά μετά την παρέμβαση της αστυνομίας και του κοινού. Η πολιτιστική αυτή αίθουσα «καταδικάζει και καταγγέλλει έντονα τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα αυτή την Πέμπτη».

«Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες ενέργειες. Όποιες και αν είναι οι απόψεις του καθενός, είναι απολύτως απαράδεκτο να απειλείται η ασφάλεια του κοινού, του προσωπικού και των καλλιτεχνών», αναφέρεται στην ανακοίνωση, με την οποία γνωστοποιείται ότι θα υποβληθεί καταγγελία. «Η βία δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Και το να εισάγεται σε μία αίθουσα συναυλιών είναι εξαιρετικά σοβαρό».

Ο Yonathan Arfi, πρόεδρος του Αντιπροσωπευτικού Συμβουλίου Εβραϊκών Ιδρυμάτων της Γαλλίας (CRIF), επαίνεσε «τους μουσικούς που συνέχισαν να παίζουν παρά τις διακοπές από τους μισαλλόδοξους ταραξίες» και ζήτησε «παραδειγματικές κυρώσεις».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε ότι καταδικάζει «κατηγορηματικά τις ενέργειες που διαπράχθηκαν χθες» και ανέφερε ότι τέσσερα άτομα προσήχθησαν.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, διαδηλωτές σηκώθηκαν φωνάζοντας αντιισραηλινά συνθήματα. Ένας άναψε ένα καπνογόνο, προκαλώντας φωτιά σε διπλανά καθίσματα και αναγκάζοντας την πυροσβεστική να παρέμβει.

Παρά τον καπνό και τη σύγχυση, η ορχήστρα συνέχισε να παίζει την «Πέμπτη Συμφωνία» του Μπετόβεν υπό τη διεύθυνση του András Schiff.

Τα επεισόδια αυτά έρχονται έπειτα από εβδομάδες αντιπαράθεσης. «Η Φιλαρμονική του Παρισιού δεν μπορεί να φιλοξενήσει την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ χωρίς να υπενθυμίσει στο κοινό τις εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες κατά των ηγετών αυτής της χώρας και τη φύση των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στη Γάζα», υποστήριξε το συνδικάτο CGT-Spectacle.

Σε ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύθηκε στις 14 Οκτωβρίου στο Mediapart, πολλοί καλλιτέχνες ζήτησαν ακόμη την ακύρωση της συναυλίας: «Η πραγματοποίηση αυτής της συναυλίας σημαίνει τη διαιώνιση της ατιμωρησίας που απολαμβάνει το Κράτος του Ισραήλ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».



Αντιμέτωπη με τις αντιδράσεις, η υπουργός Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί, έγραψε στο X: «Καλωσορίζουμε την Ισραηλινή Εθνική Ορχήστρα αυτή την Πέμπτη στη Φιλαρμονική. Τίποτα δεν δικαιολογεί την έκκληση για μποϊκοτάζ αυτής της στιγμής πολιτισμού, μοιράσματος και κοινωνικής συμμετοχής. Η ελευθερία της δημιουργίας είναι αξία της Δημοκρατίας μας. Καμία δικαιολογία για αντισημιτισμό!»

Από την πλευρά της, η Φιλαρμονική του Παρισιού υπερασπίστηκε τη συναυλία: «Δεν απαιτούμε ποτέ από καλλιτέχνες ή προσκεκλημένες ομάδες να πάρουν θέση σε τρέχοντα συγκρούσεις ή ευαίσθητα πολιτικά θέματα», τονίζοντας ότι οι καλλιτέχνες «δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις ενέργειες της κυβέρνησής τους απλώς λόγω συνωνυμίας».

Με πληροφορίες από: Le Parisien, Jerusalem Post