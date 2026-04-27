Λέσβος: Νέα σύσκεψη για τον αφθώδη πυρετό – «Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για λάθος»

Νέα σύσκεψη για τον αφθώδη πυρετό πραγματοποιείται στη Λέσβο, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρου Πρωτοψάλτη και τη συμμετοχή κτηνοτρόφων, τυροκόμων και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, μεταξύ άλλων του Περιφερειάρχη, Κώστα Μουτζούρη, της Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, Αναστασίας Αντωνέλλη και του Δημάρχου Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα σε μια προσπάθεια συντονισμού των επόμενων βημάτων για την αντιμετώπιση της ζωονόσου.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, τα κρούσματα είχαν ανέλθει στα 57, έως την Παρασκευή (24/04). Σε δηλώσεις του κατά την είσοδό του στη σύσκεψη, ο κ. Πρωτοψάλτης τόνισε τη διαρκή παρουσία του Υπουργείου στη Λέσβο:

«Το μήνυμα του Υπουργείου είναι σαφές: θα έχουμε συνεχή παρουσία στο νησί. Την Παρασκευή ήταν εδώ ο υπουργός, σήμερα ήρθα εγώ, έρχονται και άλλα στελέχη, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτή την υπαρξιακή απειλή για την κτηνοτροφία της Λέσβου και της χώρας».

Όπως ανέφερε, από την πρώτη στιγμή εντοπισμού του κρούσματος, στα μέσα Μαρτίου, οι αρμόδιες αρχές έχουν επικεντρωθεί τόσο στον περιορισμό της διασποράς όσο και στη στήριξη των πληγέντων.

«Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για λάθος. Πρέπει όλοι να τηρήσουμε αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας και τις οδηγίες των κτηνιατρικών υπηρεσιών», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η κατάσταση απαιτεί επιστημονική τεκμηρίωση και απόλυτη προσήλωση στις οδηγίες των ειδικών.

Αποζημιώσεις και ενισχύσεις στο επίκεντρο

Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε και στο πακέτο οικονομικής στήριξης που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον υπουργό Μαργαρίτης Σχοινάς, επισημαίνοντας ότι έχει προχωρήσει η εξειδίκευση των μέτρων.

«Σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε περισσότερες διευκρινίσεις για τις αποζημιώσεις και τις ενισχύσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η διαδικασία είναι δυναμική και θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για τη στήριξη των παραγωγών.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «δεν θα υπάρξει φειδώ στους πόρους», επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της Πολιτείας για πλήρη στήριξη των πληγέντων.

57 κρούσματα και ενίσχυση με κτηνιάτρους

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, μέχρι την περασμένη Παρασκευή είχαν καταγραφεί 57 κρούσματα στο νησί, ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες επιτήρησης και ιχνηλάτησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενίσχυση των ελέγχων, σημειώνοντας ότι ήδη βρίσκονται στη Λέσβο 10 κτηνίατροι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ενώ συνδράμουν και κτηνίατροι του Υπουργείου και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Προς αυστηρό πλαίσιο για τη διακίνηση τυριών

Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα, αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση οδηγού για τη διακίνηση προϊόντων:

«Σήμερα συνεδριάζει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου για να εξετάσει τον οδηγό που έχει ετοιμαστεί. Εντός των επόμενων ημερών θα αναρτηθεί, ώστε όλοι να γνωρίζουν τις αυστηρές προϋποθέσεις για τη διακίνηση τυριών».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η διαδικασία θα περιλαμβάνει αυστηρούς ελέγχους και προδιαγραφές, με τη συμμετοχή και των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω διασπορά της νόσου.

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Η νέα αυτή παρέμβαση του Υπουργείου πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου η Λέσβος προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της επανεκκίνησης της αγοράς και της ανάγκης περιορισμού της ζωονόσου.

Το διακύβευμα, όπως υπογράμμισε και ο κ. Πρωτοψάλτης, είναι ιδιαίτερα υψηλό: η προστασία της κτηνοτροφίας και η διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας, σε ένα περιβάλλον που παραμένει εύθραυστο και γεμάτο αβεβαιότητες.

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων κάλεσε σε νέα κινητοποίηση στη ΓΓ Αιγαίου, ζητώντας χρονοδιάγραμμα και εξειδίκευση των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί ,καταγγέλλοντας ότι στη σύσκεψη της Παρασκευής παρουσία του Υφυπουργού δεν προσκλήθηκαν. Στη σημερινή συνάντηση ωστόσο έχουν προσκληθεί και θα συμμετέχει εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας.

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ζητά :

Ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας και ελέγχου της νόσου από το κράτος

Να γίνει εμβολιασμός για να σταματήσουν οι άδικες θανατώσεις

Αποζημίωση τώρα σε όσους θανατώθηκαν τα ζώα τους

Πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών με 100% κρατική χρηματοδότηση

Άμεσες αποζημιώσεις, αναπλήρωση εισοδήματος για το χαμένο γάλα και τα σφάγια του Πάσχα

Κάλυψη όλων των εξόδων καραντίνας πχ ζωοτροφές κλπ

Να επιτραπεί η έξοδος τυροκομικών προϊόντων και να ανοίξουν τα σφαγεία

Πλήρη στελέχωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό

Να επιταχυνθεί η ιχνηλατήση της νόσου στο σύνολο του νησιού και να σταματήσουν οι άδικες θανατώσεις μέχρι την ολοκλήρωσή της

Πηγή: stonisi.gr