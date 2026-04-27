Κινητοποίηση για φωτιά στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας – ΒΙΝΤΕΟ

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

φωτιά Μαγνησία

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (27/4) στο Αστυνομικό Μέγαρο της Μαγνησίας.

Πληροφορίες του gegonotanews αναφέρουν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στα κρατητήρια, όταν κάποιοι έβαλαν φωτιά σε σκουπίδια.

Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες για εγκλωβισμένους κρατούμενους γι’ αυτόν τον λόγο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τελικά δεν χρειάστηκε να μεταφέρει κάποιον.

Στα κρατητήρια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρχαν 12 κρατούμενοι – κυρίως πακιστανικής καταγωγής που επίκειται η διοικητική τους απέλαση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν γρήγορα την φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φαρμακοποιοί: Το φάρμακο δεν είναι εμπόρευμα και δέμα προς παράδοση

Η κλινική έρευνα στο επίκεντρο του Delphi Economic Forum με πρωτοβουλία του HACRO

Ακαθάριστα οικόπεδα: Τι αλλάζει στην προθεσμία, στα πρόστιμα και τους ελέγχους μετά τη νέα ΚΥΑ – Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Nτομάτες και αγγούρια: Σε καθοδική πορεία οι τιμές – Αναλυτικοί πίνακες

Γιατί ορισμένοι γαλαξίες τύπου «starburst» σταματούν μυστηριωδώς τη δραστηριότητά τους; Τι δείχνει νέα μελέτη

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αρχίσει να γίνεται βαρετή – «Είναι απλώς ένα ακόμη μέρος της δουλειά»
περισσότερα
