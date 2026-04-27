Κινητοποίηση για φωτιά στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας – ΒΙΝΤΕΟ

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (27/4) στο Αστυνομικό Μέγαρο της Μαγνησίας.

Πληροφορίες του gegonotanews αναφέρουν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στα κρατητήρια, όταν κάποιοι έβαλαν φωτιά σε σκουπίδια.

Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες για εγκλωβισμένους κρατούμενους γι’ αυτόν τον λόγο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τελικά δεν χρειάστηκε να μεταφέρει κάποιον.

Στα κρατητήρια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρχαν 12 κρατούμενοι – κυρίως πακιστανικής καταγωγής που επίκειται η διοικητική τους απέλαση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν γρήγορα την φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.