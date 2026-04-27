Σακελλαρίδης στον Realfm 97,8 για Τσίπρα: Προσπαθεί να είναι θελκτικός σε πολλά ακροατήρια, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα θολό πολιτικό στίγμα

Για τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς και το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλες δυνάμεις της Αριστεράς προκειμένου να υπάρξει ένα πιο πολυσυλλεκτικό σχήμα στις ερχόμενες εκλογές, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8 ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Ερωτηθείς γιατί Νέα Αριστερά δεν εμφανίζεται ανοιχτή σε μια συζήτηση για ενότητα στον χώρο της Κεντροαριστεράς, ο πρόεδρος του κόμματος, είπε: «Δεν είναι ότι δεν εμφανιζόμαστε ανοιχτοί. Εμείς αυτό που βάζουμε από τη δική μας την πλευρά είναι οι προϋποθέσεις μιας τέτοιας υπόθεσης ενότητας. Δηλαδή, κατά τη δική μας άποψη, το πρόβλημα που υπάρχει από την πλευρά της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και ειδικότερα της Αριστεράς, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται πως μπορεί να εμπνεύσει την κοινωνία, ότι μπορεί να υπάρξει μια ανταγωνιστική δύναμη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Αυτό, όπως είπε, δεν γίνεται για τυχαίους λόγους, αλλά για πολύ συγκεκριμένους. «Θέλετε επειδή θεωρεί ο κόσμος, η κοινωνία, οι προοδευτικοί ψηφοφόροι, ότι δεν δίνονται οι σωστές απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας; Θέλετε επειδή υπάρχει μια απαξίωση, μια κρίση αξιοπιστίας, για να το πω καλύτερα, από την πλευρά της Αριστεράς και από την πλευρά του τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκε τα πράγματα και τις καταστάσεις στο προηγούμενο χρονικό διάστημα; Όλα αυτά πρέπει να τα ξανασυζητήσουμε. Αυτό λέμε εμείς ως Νέα Αριστερά» τόνισε ο κ. Σακελλαρίδης.

«Αυτό βάζουμε εμείς μπροστά ως το σημαντικότερο. Για παράδειγμα, τα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, που αφορούν τη φορολογία, ότι πρέπει να πληρώσουν οι πλούσιοι περισσότερους φόρους και να μειωθούν οι έμμεσοι φόροι, είναι ζητήματα που δεν μπαίνουν με την ίδια καθαρότητα από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις» πρόσθεσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Τι είπε για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Σχετικά με την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα για νέο πολιτικό φορέα, καθώς φαίνεται πως διεμβολίζει και τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υπογράμμισε: «Θεωρούμε ότι το βασικότερο πρόβλημα που βρίσκουμε αυτή τη στιγμή σε αυτή την κυοφορούμενη πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού, έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι προτιμά στην πραγματικότητα να μην απαντήσει με καθαρότητα και με έναν καθαρό πολιτικό λόγο στα κρίσιμα προβλήματα στα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα. Προσπαθεί να είναι, αν θέλετε, θελκτικός σε πολλά ακροατήρια, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα θολό πολιτικό στίγμα, ενώ ταυτόχρονα προφανώς υπάρχει και ένα σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας που έχει να κάνει με την πρωθύστερη κατάσταση».

«Αν αυτή τη στιγμή το διακύβευμα ήταν να υπήρχε αυτή η δυναμική από την πλευρά του κ. Τσίπρα για να πέσει ο κ. Μητσοτάκης, να υπάρχει δηλαδή ένας ανταγωνιστικός πόλος ουσιαστικός, το διακύβευμα θα ήταν διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εντάξει μπορούμε να βάλουμε στην άκρη πολιτικές ιδεολογικές διαφορές αν είναι να πέσει ο Μητσοτάκης.

Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι δεν διαμορφώνεται αυτή η δυναμική και υπάρχει λόγος που δεν διαμορφώνεται αυτή η δυναμική. Επομένως θα μπορούσα να σας πω το ερώτημα είναι γιατί δεν τα βρίσκει ο κ. Τσίπρας με τον κ. Ανδρουλάκη για να ρίξουν τον κ. Μητσοτάκη;» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς τι είναι αυτό που εμποδίζει τη συνεννόηση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τις άλλες δυνάμεις της Αριστεράς, τόνισε: «Δεν θέλω τώρα να κάνω ερμηνείες. Εγώ έτσι όπως βλέπω τον τρόπο με τον οποίο κινείται και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και το κυοφορούμενο μάλλον κόμμα του κ. Τσίπρα, νομίζω ότι δίνεται στην πραγματικότητα η μάχη της περιχαράκωσης για τους δικούς τους πολιτικούς χώρους. Εμείς ως Νέα Αριστερά δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι».

Ο κ. Σακελλαρίδης είπε πως δεν συμφωνεί με όσους λένε ότι οι οι εκλογές αυτές εξελίσσονται σε διαδικασία για τη δεύτερη θέση, καθώς, όπως επισήμανε, «οι ευθύνες, οι προκλήσεις αυτή τη στιγμή που υπάρχουν απέναντί μας είναι πολύ σημαντικές».

«Θέλουμε να υπάρχει ισχυρή παρουσία της Αριστεράς στη Βουλή»

«Νομίζω ότι είναι εκλογές στις οποίες έχει σημασία το πώς τοποθετείται η κάθε πολιτική δύναμη. Εμείς από την πλευρά της Αριστεράς θέλουμε να τοποθετηθούμε με έναν αμιγώς πολιτικό τρόπο. Θέλουμε να υπάρχει ισχυρή παρουσία της Αριστεράς την επόμενη μέρα στη Βουλή για να μπορέσουμε πραγματικά να πιέσουμε σε μια κατεύθυνση που να απαντάει στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Στη φορολογία του πλούτου, στα ζητήματα των αμυντικών εξοπλισμών, καθώς βλέπουμε αυτή τη στιγμή και ότι με τη Γαλλία δεν είμαστε σύμμαχοι, απλά είμαστε οι καλύτεροι πελάτες. Στα ζητήματα του κράτους δικαίου επίσης. Πριν από λίγο βγήκε η απόφαση της μη ανάσυρσης της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο, κάτι το οποίο συνιστά πραγματικά τον ορισμό της συγκάλυψης αυτού του οποίου συμβαίνει. Είναι αυτά τα ζητήματα ακριβώς, που από την οπτική της Αριστεράς θέλουμε να τα βάλουμε στο δημόσιο λόγο και την επόμενη μέρα και να ασκούμε αυτή την πίεση, η οποία χρειάζεται» συμπλήρωσε ο κ. Σακελλαρίδης.

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, σχολίασε ότι «θα ήμουν πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου αν έλεγα ότι είμαστε ικανοποιημένοι», ενώ σχετικά με το ενδεχόμενο να επιδιώξει η Νέα Αριστερά συνεργασίες με άλλες αριστερές δυνάμεις για να εμφανιστεί με ένα πιο πολυσυλλεκτικό σχήμα στις εκλογές, τόνισε: «Ως Νέα Αριστερά κάνουμε μια νέα προσπάθεια, ένα νέο ξεκίνημα. Να αποσαφηνίσουμε τον πολιτικό μας λόγο, να αποσαφηνίσουμε το πολιτικό μας στίγμα και να δείξουμε ότι είμαστε ένα κόμμα που θέλουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε προστιθέμενη αξία στο πολιτικό σύστημα. Η Νέα Αριστερά είναι ένα κόμμα το οποίο δεν φοβάται το πολιτικό κόστος, έχει θέσεις, παίρνει θέσεις σε κρίσιμα ζητήματα ακόμα και όταν αυτές μπορεί στην πραγματικότητα να δημιουργούν και πολιτικό κόστος».

«Εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή, μαχητική, ριζοσπαστική αλλά και προγραμματική Αριστερά μέσα στη βουλή την επόμενη μέρα. Σε έναν κόσμο όπου περισσεύει ο παραλογισμός, να μπορέσει να υπάρχει μια Αριστερά ως δύναμη ορθού λόγου στην πραγματικότητα μέσα στη Βουλή. Θα τη δώσουμε αυτή τη μάχη ως Νέα Αριστερά, στο πλαίσιο προφανώς το οποίο θα οριστεί και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πιστεύουμε στην ανασύνθεση της Αριστεράς, στην ανασύνθεση των δυνάμεων της Αριστεράς και της οικολογίας. Θέλουμε να υπάρχει ισχυρή Αριστερά στην Βουλή την επόμενη μέρα για να δίνει τις μάχες από όποια θέση και αν βρεθεί», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτημα ακροατή εάν η ιδεολογική καθαρότητα έχει μεγαλύτερη σημασία από το αίτημα των πολιτών να υπάρξει εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είπε: «Όχι , δεν έχει μεγαλύτερη σημασία. Αν είχαν διαμορφωθεί αυτές οι συνθήκες, είτε μεταξύ Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ, είτε αν υπήρχε η δυναμική από την πλευρά του κ. Τσίπρα αυτή τη στιγμή να υπάρξει μια άλλη πολιτική κατεύθυνση, θα ήταν κάτι το οποίο πραγματικά θα μπορούσε να ανοίξει μια συζήτηση. Δεν υπάρχουν όμως αυτές οι συνθήκες και σε αυτό δεν φταίει η ιδεολογική « καθαρότητα». Δεν είναι ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες το γεγονός ότι εμείς επιμένουμε να μιλάμε από μια πολιτική θέση και να υποστηρίζουμε τις ιδέες μας και επαναλαμβάνω είναι ιδέες οι οποίες είναι χρήσιμες σε έναν κόσμο ο οποίος πραγματικά ρέπει προς τον παραλογισμό».