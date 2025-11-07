Παρίσι: Eκσυγχρονισμό του μουσείου υπόσχεται η πρόεδρος του Λούβρου – «Έχω λάβει κάθε μέτρο για τα κενά ασφαλείας»

Enikos Newsroom

διεθνή

Λούβρο
Φωτογραφία: AP

Η πρόεδρος-διευθύντρια του Λούβρου, του μουσείου με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, διαβεβαίωσε σήμερα ότι «έχει λάβει κάθε μέτρο» για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφαλείας του μουσείου, μετά την κλοπή κοσμημάτων του Στέμματος και μια πολύ επικριτική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

«Έχω λάβει κάθε μέτρο για τα προβλήματά μας ασφαλείας», δήλωσε η Λοράνς ντε Καρ, διευκρινίζοντας ότι το σχέδιο για την ασφάλεια του Λούβρου, ή «κατευθυντήριο σχέδιο» εξοπλισμών ασφαλείας, τίθεται «σε εφαρμογή σήμερα».

Αυτό συνίσταται σε «μια ολόκληρη σειρά βελτιωτικών εργασιών, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση από κάμερες ασφαλείας», που αποτελεί «ένα από τα αδύναμα σημεία» του μουσείου, όπως υπενθύμισε η ίδια, η οποία το είχε ήδη επισημάνει κατά την ακρόασή της από την Επιτροπή Πολιτισμού της Γερουσίας στα τέλη Οκτωβρίου.

«Θέλω να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν» για να «φέρουμε εις πέρας τον μετασχηματισμό του Λούβρου, το οποίο χρειάζεται περισσότερο από ποτέ μετασχηματισμό, εκσυγχρονισμό, για να γίνει πλήρως ένα μουσείο του 21ου αιώνα. Κάτι που δεν είναι σήμερα», πρόσθεσε η πρόεδρος, η παραίτηση της οποίας απορρίφθηκε μετά την κλοπή.

Η Λοράνς ντε Καρ, η οποία βρίσκεται σε αυτήν τη θέση από τον Σεπτέμβριο του 2021, συγκάλεσε σήμερα εκτάκτως το διοικητικό συμβούλιο για να επανεξετάσει τη διοίκηση του μουσείου με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο.

Στις 19 Οκτωβρίου, εγκληματίες κατάφεραν να μπουν στο Mουσείο του Λούβρου και να κλέψουν κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος τεσσάρων υπόπτων, οι οποίοι προφυλακίστηκαν.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο επέκρινε χθες, Πέμπτη, το μεγάλο μουσείο του Παρισιού σε έκθεσή του, όπου σημείωνε ότι προέκρινε έργα γοήτρου σε βάρος της ασφάλειας.

Ανάμεσα στο 2018 και το 2024, το Λούβρο αφιέρωσε 26,7 εκατομμύρια ευρώ σε εργασίες συντήρησης και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές και 105,4 εκατομμύρια ευρώ «για την απόκτηση έργων», σύμφωνα με την έκθεση.

Ωστόσο για τη Λοράνς ντε Καρ, «το Λούβρο είναι ένα σύνολο» και «δεν θα πρέπει να αντιτιθέμεθα στην απόκτηση έργων, στην υποδοχή όλων των κοινών». «Διασφαλίσαμε το σύνολο των επιχειρήσεών μας», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσμική θωράκιση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας- Μια νέα εποχή για τη φωνή των ασθενών

Καρδιολόγος αποκαλύπτει ότι δεν χρειάζεται να κόψουμε όλες τις ανθυγιεινές λιχουδιές – Τι μας συμβουλεύει να κάνουμε;

Νέες προσλήψεις στο Δημόσιο χωρίς πτυχίο: Έως τις 11 Νοεμβρίου οι αιτήσεις – Ποιους αφορά

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Eυρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας: «Είναι σημαντικό τα χρήματα να πηγαίνουν στους πραγματικούς αγρότες»...

Ο ήλιος εκτόξευσε δύο κολοσσιαίες εκλάμψεις κλάσης «Χ» – Διακοπές ραδιοσημάτων σε Αμερική και Ειρηνικό

Το cloud streaming έφτασε επιτέλους στο PlayStation Portal – Χιλιάδες διαθέσιμοι τίτλοι από την 1η ημέρα
περισσότερα
16:13 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Πειρατεία σε ελληνόκτητο τάνκερ ανοιχτά της Σομαλίας: Απελευθερώθηκαν όλα τα μέλη του πληρώματος του Hellas Aphrodite

Απελευθερώθηκαν όλα τα μέλη του πληρώματος του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου Hellas Aphrodite, έ...
16:04 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Βίντεο: Άναψε τσιγάρο σε βενζινάδικο και παραλίγο να τιναχτούν όλα στον αέρα – Ένα σπίρτο «λαμπάδιασε» το σημείο

Μια απερίσκεπτη κίνηση σε πρατήριο καυσίμων στη Βραζιλία λίγο έλειψε να αποβεί μοιραία, όταν έ...
14:52 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Politico: Ο Ρούμπιο «ποντάρει» στον Βανς για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2028 – Προετοιμάζουν την «μετα-Τραμπ» εποχή

Η Ουάσιγκτον ήδη κοιτά προς το 2028, καθώς δημοσίευμα του Politico αποκαλύπτει τις πρώτες ενδε...
14:32 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Ζαχάροβα: Ζητεί από την Ουάσινγκτον να αποσαφηνίσει τις δηλώσεις Τραμπ για «πυρηνικές δοκιμές»

Η Μόσχα ζητεί από την Ουάσινγκτον να αποσαφηνίσει τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ γι...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς